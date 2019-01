Concert : With A Little Bit of Lerner

Concert donné le 23 mai 2018 au Royal Festival Hall de Londres pour célébrer le centenaire de Alan Jay Lerner avec

BBC Concert Orchestra dirigé par Larry Blank

Avec Christine Andreas, David Badella, Samantha Bond, Matt Ford, Ben Forster, Alexander Hanson, Linzi Hakeley, Rob Houchon, Alexia Khadime, Jamie Lambert, Julian Ovenden, Charlotte Page, Liz Robertson, Caroline Sheen, Rachel Tucker

Au programme : My Fair Lady, Royal Wedding, Camelot, Paint your Wagon, Gigi, Clear Day, Lolita my Love, Carmelina, Brigadoon, Dance a little closer

Diffusé en juillet dernier sur la BBC.

Programmation musicale

My Fair Lady

BBC Concert Orchestra : Ouverture

Ben Forster : why can't the English

Charlotte Page : I could have danced all night

Rob Houchen : On the street where you live

On a clear day you can see forever

Christine Andreas : What did i have

Matt Ford : Come back to me

Rachel Tucker, Guilford School of Acting Choir : on a clear day you can see forever

Royal wedding

Rachel Tucker, David Bedella : How could you believe me when I said i loved you

Christine Andreas, Andy Vinter (piano) : Too late now

Ouverture

1600 Pensylvania avenue

Caroline Sheen : Take care of this house

Camelot

Jamie Lambert : If I ever Leave you

Brigadoon

Ouverture

Julian Ovenden, Caroline Sheen : The heather on the hill

Julian Ovenden : Almost like being in love

My Fair Lady

With a little bit of luck



Alan Jay Lerner en 5 dates

1947 Brigadoon (adapté au cinéma en 1954)

1951 Un américain à Paris (scénario du film)

1956 My Fair Lady (adapté au cinéma en 1964)

1958 Gigi

1960 Camelot adapté au cinéma en 1967

Prochain Cabaret 42e rue : Chicago

, © Mogador

Dimanche 13 janvier au Carreau du Temple, nous recevrons la troupe de Chicago, la comédie musicale de John Kander et Fred Ebb, actuellement à l'affiche du Théâtre Mogador avec notamment Sofia Essaidi, Carien Kazier, Jean-Luc Guizonne et Pierre Samuel.

Réservations ouvertes 20 jours avant le 13 janvier sur maisondelaradio.fr

Actualité

Festival :

L’association La bobine présente du 10 au 13 janvier 2019 son 30e festival au cinéma Axel à Chalon sur Sâone.

Cette année : « Comédies musicales », parrain de cet édition N.T.Binh

Au programme

Chantons sous la pluie jeudi 10 à 19:00 - Le lieutenant souriant vendredi 11 à 19:00 - Top hat vendredi 11 à 21:10 - L'étrange noël de monsieur Jack samedi 12 à 15:00 - West side story samedi 12 à 20:00 - The funny face of Broadway dimanche 13 à 15:00 - La La Land dimanche 13 à 17:00