Comédies musicales, mon amour : les comédies musicales à regarder chez soi.

Pour ce dimanche, 42e rue en mode confiné vous propose de vous évader avec une sélection de films, séries et spectacles de comédies musicales à regarder à la maison. Nous sommes ravis de vous retrouver.

Voici les bandes annonces et extraits des spectacles et films recommandés

Brigadoon film musical américain réalisé par Vincente Minnelli (1954)

Carousel de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein (1945)

Funny Girl de Jule Styne et Bob Merrill (1964)

Rent, film musical américain réalisé par Chris Columbus (2005)

Chicago, film musical américain réalisé par Rob Marshall (2002)

Holiday Inn film musical américain réalisé par Mark Sandrich (1942)

L’homme-orchestre, film musical franco-italien, réalisé par Serge Korber (1970)

Un jour à new York : On the town, film musical américain réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly (1949)

Les chercheuses d’or, film musical américain réalisé par Busby Berkeley (1935)

Evita, film américain réalisée par Alan Parker (1996)

Les artistes en confinement

Sur notre page Facebook, nous vous proposons chaque jour une idée de spectacle musical à regarder en ligne ou écouter et nous rendons compte des initiatives des artistes qui sont très actifs durant cette période difficile.

Notre sélection

Jordan Fisher chante chez lui « Waving through the window » extrait de Dear Evan Hansen

Le cast de « Hamilton » chante chez lui, la chanson titre

Carole King et le cast de « Beautiful » chantent : You’ve got a friend

Programmation musicale

Gene Kelly : Heather on the hill

Extrait de Brigadoon, BO du film

Musique : Frederick Loewe - Paroles : lan Jay Lerner

Label : BDMUSIC

Renée Fleming : June is butil'out all over

Extrait de Carousel, Broadway 2018

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein

Label : CRAFT RECORDING

Barbra Streisand : People

Extrait de Funny Girl, Original Broadway Cast

Musique : Jule Style - Paroles : Bob Merrill

Label : ANGEL

Adam Pascal : Seasons of love

Extrait de Rent, Original Broadway Cast

Paroles et musique : Jonathan Larson

Label : DREAMWORKS

Gwen Verdon : Funny Honey

Extrait de Chicago, Original Broadway Cast

Musique : John Kander - Paroles : Fred Ebb

Label : ARISTA

Louis de Funes : Les poupons

_Extrait de l'homme-orchestr_e

Musique : François de Roubaix

Label : UNIVERSAL MUSIC

Jessie Norman (soprano), John Williams (piano) : Lucky to be me

Extrait de On the town

Musique : Leonard Bernstein - Paroles : Adolph Green, Betty Comben

Label : PHILIPS

Winnie Shaw : Lullaby of Broadway

Golddiggers de 1935, BO du film

Musique : Harry Warren

Label : RHINO RECORDS

Patti Lupone : Anything goes

Extrait de Anything goes

Paroles et musique : Cole Porter

Label : RCA VICTOR

Madonna : Another suitcase in another hall

Extrait de Evita

Musique : Andrew Llod Webber

Label : WARNER BROSS

Theresa McCarthy, Neil Patrick Harris : Take me to the world

Extrait de The forgs

Musique : Stephen Sondheim

Label : RHINO RECORDS / NONESUCH

Marie Oppert : Green finch linnett bird

Orchestre National de Lille

Direction : Nicholas Skilbeck

Label : WARNER CLASSICS