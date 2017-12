Comédie musicale et dessin animé

Bugs Bunny et Wagner

Gene et Jerry

Luky Luke et Broadway

Ce dimanche à partir de 11h30 le DVD Les chefs d'oeuvre musicaux de Looney Tunes

Pour jouer : Nous écrire sur CONTACTEZ-NOUS il vous suffit ensuite de laisser votre nom et surtout votre adresse

Réécoutez, Regardez le concert "Noël à Broadway" imaginé par Laurent Valière, présenté par Saskia de Ville et Laurent Valière vendredi 22 décembre au Grand Auditorium de Radio France avec Deborah Myers, Cassidy Janson, Nathan Gunn. Mikko Franck dirige l'Orchestre philharmonique, le Choeur et la Maîtrise de Radio France dans un florilège d'extraits de comédies musicales de Leonard Bernstein (Candide, Peter Pan), Richard Rodgers (Cinderella), Stephen Sondheim (Into the Woods), Danny Elfman (Nightmare before Christmas)...

ENSEMBLE TOGETHER

Centre Culturel Jacques Prévert les 5 et 6 janvier à Aixe sur Vienne (87), direction musicale Patrick Mallet

Un spectacle musical à Broadway.

Kaléis – Chœur de Jeunes en Limousin propose de revisiter une sélection de grands classiques de la comédie musicale afin de questionner en chœur le sens de la solidarité aujourd’hui. Les jeunes chanteurs de Kaléis s’inspirent à leur manière des grandes pages du répertoire de Broadway. En effet, les thèmes qui seront développés dans cette création musicale et scénique sont d’une brûlante actualité : ce sont bien ceux de la richesse culturelle, du respect des différences, de l’anti racisme, de la fraternité et du vivre ensemble républicain.

PROCHAIN CABARET 42e rue : Les parapluies de Cherbourg

, © Ars Lyrica

Par la troupe Ars Lyrica

Enregistrement le samedi 13 janvier à 11h au studio 105 / Réservation indispensable sur maisondelaradio.com

RETROUVEZ 42e rue

Coco film d'animation américain en images de synthèse réalisé par Lee Unkrich

Remember me

BOF : South Park Bigger, Longer et Uncut

South Park : Ouverture : Mountain Town

Betty Boop musical cabaret BIG EAR MUSIC

Betty Boop : He's so unusual

The Simpsons sing the blues GEFFEN RECORDS

Les Simpsons : I love to see you smile

BOF / Moi moche et méchant 3

Les Minions : Papa Mama loca pipa

Dessin Animé Warner Bros

what's opera doc

Les chansons de Paris : Strangers in Paris

Judy Garland : Take my hand Paree

Let's see what happens

Kate Baldwin : Paris is a lonely town

'S Wonderful : Gene Kelly at Metro-Goldwyn-Mayer

Genne Kelly : The worry song

The Disney collection

Who's afraid of the big, bad wolf?

Jazz loves Disney 2 : A kind of magic

Selah Sue : So this is love

La ballade des Dalton

Le rêve de Joe

Anastasia BROADWAY RECORDS

Anastasia : Prologue: Once upon a December

SpongeBob SquarePants ; The New Musical (Original Cast Recording)

I'm not a loser

