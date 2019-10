Charlie Chaplin et la Comédie Musicale

Vidéos

Charlie Chaplin fait pour la première fois entendre sa voix en 1936 dans les Temps Modernes :

Charlie Chaplin incarne un vieux clown en hommage à son père en 1952 dans les feux de la rampe :

Expositions

Charlie Chaplin l’homme-orchestrejusqu’au 26 janvier 2020 à la Philharmonie de Paris

Inviter le maître du cinéma muet au Musée de la musique-Philharmonie de Paris n’est pas un paradoxe mais une passionnante façon de redécouvrir l’œuvre de l’artiste dans sa dimension musicale et, plus largement, dans son rapport étroit à la danse, au rythme, à la parole et au son, tous rigoureusement « orchestrés » dans chacune des œuvres de Chaplin.

Charlie Chaplin dans l’œil des avant-gardes offre une relecture de l’art de la première moitié du 20e siècle. Elle prend pour fil conducteur l’œuvre cinématographique de Charlie Chaplin, sujet de fascination pour les artistes du monde entier, dès 1914, à la naissance du personnage de Charlot. En quelque 150 objets (peintures, photographies, dessins, sculptures, documents et des extraits de film).

Bibliographie

Charlie Chaplin, l’homme-orchestre – Auteurs : Kate Guyonvarch, Mathilde Thibault-Starzyk, Jean-François Cornu

Editions : La Martinière

Charlie Chaplin – Auteur : Michel Faucheux

Editeur : Folio Gallimard

Actualité

Conférence : Julie Andrews

Samedi 2 novembre, tous à Londres au Southbank Center pour une discussion entre Julie Andrews et l’acteur Alex Jennings qui incarnait au théâtre du Chatelet Professeur Higgins dans « My Fair Lady ». Nous vous raconterons tout très bientôt !

Prochain cabaret 42e rue : Funny Girl

Dimanche 3 novembre auCarreau du Temple

Funny Girl en concert, en avant-première de la production du Théâtre Marigny !

Le théâtre Marigny présente pour la première fois en France la comédie musicale qui a fait de Barbra Streisand une star : Funny Girl, une œuvre de Jule Styne et Bob Merrill pour les chansons et Isobel Lennard pour le livret.

Funny Girl raconte la carrière de Fanny Brice, une comédienne à tempérament rendue célèbre par les Ziegfeld Follies et sa création en anglais de la chanson « Mon Homme » de Edith Piaf. La comédie musicale a été adaptée au cinéma en 1969 avec Barbra Streisand et Omar Sharif.

L’actrice américaine Christina Bianco et les acteurs principaux proposeront en avant-première de nombreux airs devenus célèbres de cette comédie musicale, dont « Don’t rain on my parade » et « People ».

Réservations sur

MAISON DE LA RADIO Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles

Suivez-vous nous sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur twitter,avec le hashtag #42rue, facebook et instagram !

Retrouvez les vidéos

Cabaret 42e rue : Un violon sur le toit : ici

, © Ken Tannenbaum

Programmation musicale

Charlie Chaplin : Je cherche après Titine

Extrait des temps modernes

Musique : Charlie Chaplin

Album : Les temps modernes – Label : MILAN MUSIC

Hugh Coltman : Smile

Musique : John Turner – Georffroy Parsons / Paroles : Charlie Chaplin

Album : Shadows - Songs of Nat King Cole – Label : SONY

Julie Andrews : The Honeysuckle and the bee

Album : Souvenir album – Label : HARMONY

Gracie Field : Ring down the curtain

Album : Gracie Fields 1928 to 1938 – Label : RADIO ANGLAISE

Arthur Collins - Byron G. Harlan : Those Charlie Chaplin feet

Paroles et musique : Edgar Leslie, Archie Gottler

Album : Let's go in to a picture show – Label : HARBINGER RECORDS

Henry Fay : They all do the Charlie Chaplin walk

Album : They all do the Charlie Chaplin walk – Label : ZONOPHONE

Charlie Chaplin : Dance of the rolls / Auld lang syne

Extrait de La ruée vers l’or

Album : La ruée vers l'or : – Label : ROY EXPORT SAS

Charlie Chaplin : Swing little girl

Musique : Charlie Chaplin

Extrait du film le cirque

Album : Charlie Chaplin : musiques de films – Label : BLUE MOON

The Fureys : Beautiful wonderful eyes

Musique : Charlie Chaplin

Album : Charlie Chaplin & the fureys – Label : MK2 MUSIC

Globe dance (Lohengrin WWV 75 : Prélude)

Extrait du Dictateur

Musique : Richard Wagner

Album : BOF / Le Dictateur – Label : ROY EXPORT SAS

Placido Domingo : Eternally

Extrait de Limelight

Album : Songs – Label : SONY CLASSICAL

Charlie Chaplin : I'm an animal trainer

Extrait de Limelight

Album : Did you know these stars also sang– Label : JASM

Charlie Chaplin : Spring song

Extrait de Limelight

Album : Charlie Chaplin & the fureys – Label : MK2 MUSIC

Colette Renard : Mandoline amoureuse

Extrait de Un Roi à New York

Musique : Eddy Marnay - Auteur : Charlie Chaplin

Album : Colette Renard chante les succès du film Un Roi à New York de Charlie Chaplin – Label : VOGUE

Sydney Chaplin : I met a girl

Extrait de Bells are Ringing

Musique : Jule Styne

Album : Bells are ringing – Label : SONY CLASSICAL

Rob Mcclure - Michael Mccormick : Sennett song

Jenn Colella : All falls down

Extrait de la comédie musicale Chaplin

Musique : Christopher Curtis

Album : Chaplin : The musical – Label : MASTERWORKS BROADWAY

à lire aussi article Charlie Chaplin, le roi du cinéma muet a beaucoup à dire sur la musique