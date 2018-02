Chantons et dansons derrière le rideau de fer : les comédies musicales sous Staline et dans les pays satellites

Actualité

Retrouvez l'opérette-comédie musicale de Dmitri Chostakovitch "Moscou Paradis" au Théâtre de l'Athénée à Paris du 9 au 16 février 2018.

Programmation musicale

Dimitri Chostakovitch

Moscou paradis op 105 : en voiture

Bertrand Chuberre, baryton

Svetlana Shilova, mezzo-soprano

Andrews Greenan, baryton-basse

Orchestre et Choeurs de l'Opéra de Lyon

Alexander Lazarev, direction

Enregistrement par l’opéra de Lyon

Dimitri Chostakovitch

Moscou paradis op 105

Nous sommes allés nous promener au delà de la rivière

Herman Apaikin, ténor

Lydia Chernykh, soprano

Orchestre de la Résidence de La Haye

Guennadi Rojdestvenski, direction

CHANDOS

Dimitri Chostakovitch

Moscou paradis op 105 : sonnettes

Bertrand Chuberre, baryton

Svetlana Shilova, mezzo-soprano

Andrews Greenan, baryton-basse

Orchestre et Choeurs de l'Opéra de Lyon

Alexander Lazarev, direction

Enregistrement par l’opéra de Lyon

Dimitri Chostakovitch

Le Grand éclair

Oleg Dolgov, ténor

Orchestre symphonique russe

Valeri Polyansky, direction

Chandos

Isaak Dunayevski

Bo Jolly Fellows (1934) : Ouverture

Isaak Dunayevski_

Bo Jolly Fellows (1934) : Jazz goal

Isaak Dunayevski

Extrait du film Volga Volga

Chanson de la volga

Isaak Dunayevski

Extrait du film le cirque

Lullaby

Elena Kornyeyeva

Orchestre Symphonique De Moscou

Isaak Dunayevski

Extrait du film Les Cosaques de Kouban d'Ivan Pyriev

Ouverture

Szabolcs Fényes_

Extrait du film Ketser ketto neha ot_ de György Révész

Interprété par Laszlo Kazal et Ilona Hollos.

Jiří Bažant / Jiří Malásek / Vlastimil Hála

Extrait du film Les cueilleurs de houblon de Ladyslav Rychman

Hodni Hosi

Jiří Bažant / Jiří Malásek / Vlastimil Hála

Extrait du film Les cueilleurs de houblon de Ladyslav Rychman

Bossa nova

Jiri Slitr_

Bande originale Si 1000 clarinettes :_ Glory

Orchestre de danse de la Radio Tchecoslovaque

Eva Pilarova,

Karel Krautgartner , direction

Supraphon

Extrait du film "Les Zazous" de Valeriy Todorovskiy

Dimitri Chostakovitch_

Moscou Paradis : aide lidochka

Sheva Tehoval

Prochain Cabaret 42e rue

, © FR Alessandro Pinna

"Grease" la comédie musicale rendue célèbre par le film avec Olivia Newton John et John Travolta est de retour à Paris en langue française et anglaise au Théatre Mogador.

42e rue reçoit la troupe et les musiciens au complet pour une émission festive placée sous le signe du son des années 50 ! Ils interpréteront .

Avec Alizée Lalande , Alexis Loizon, Sébastien Lemoine, Emmanuelle N'Zuzi, Sarah Manesse, le directeur musical Dominique Trottein et son orchestre, Nicolas Engel, adaptateur, Eric Loustau Carrère, producteur, et Véronique Bandelier, metteuse en scène résidente.

, © FR Alessandro Pinna

En direct et en public du studio 105

Dimanche 25 février à 11h

