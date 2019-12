"Cats", de la comédie musicale au film

Irving Berlin compositeur

Let's face the music and dance (feat. Sharon Van Etten)

Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra, Jeff Goldblum : Piano, Scott Gilman : Saxophone ténor, James King : Saxophone baryton, Joe Bagg : Orgue, John Storie : Guitare, Alex Frank : Contrebasse, Kenny Elliott : Batterie, Sharon Van Etten : Chant, Irving Berlin : auteur