« Catastrophe » programme 42e rue

Catastrophe, collectif de 6 « moins de 30 ans », vient de créer sa première comédie musicale « Gong » au Cent Quatre à Paris. Amoureux du genre de la comédie musicale, Blandine Rinkel et Pierre Jouan, deux des membres fondateurs, partagent leurs titres préférés, de Jacques Demy à Stephen Sondheim.

Tout pourrait être autrement. C’est avec cette idée en tête que Catastrophe vit, ne faisant jamais deux fois la même chose. Né en 2016, le groupe fondé par Pierre Jouan, Blandine Rinkel et Arthur voudrait ne rien s’interdire, quitte à risquer le ridicule. Que ce soit dans des cabarets, des forêts ou sur des plages, par des concerts qui sillonnent la France, les festivals d’été (Rock En Seine, Les Francofolies, We Love Green, Pete the Monkey…), une nuit de radio de 12h pour le nouvel an, des créations inédites à Munich, Varsovie, Tokyo, ou un morceau composé avec 80 enfants à Marseille, Catastrophe imagine.

GONG! Une comédie musicale sur la forêt, les smartphones et le temps qui passe

Nouvel album de Catastrophe sortie le 11 septembre 202

« Gong! », le nouvel album du groupe et collectif pop « Catastrophe » est sous-titré « comédie musicale ». La comédie musicale est leur péché mignon et d’après leurs interviews « leur coup de cœur un peu honteux qu’il vaudrait mieux ne pas révéler lors d’un rendez-vous amoureux ». Dans leur nouveau concert-spectacle, leurs costumes colorés mauve, rouge ou jaune évoquent au choix les Teletubbies, les films de Jacques Demy ou les personnages incarnant des émotions du dessin animé Pixar « Vice Versa ».

En savoir plus sur les dates de tournée de la comédie musicale GONG !

« Encore » extrait du nouvel album / comédie musicale GONG! par Catastrophe

Lauren Van Kempen : The cabaret

Mardi 29 septembre a 20H30 à la Comédie Nation à Paris.

Lauren Van Kempen : chant - Charlotte Gauthier : piano De la comédie musicale à l'opéra, en passant par la variété, un show plein de surprises, ponctué d'anecdotes à la fois touchantes et hilarantes

Je suis vous tous (qui m'écoutez)

Du 29 septembre au 3 octobre 2020 - Théâtre de la Croix Rousse à Lyon

La rencontre entre deux femmes exceptionnelles, interprétée en musique et en chansons par le comédien-chanteur Jacques Verzier et le pianiste-comédien Patrick Laviosa. « On devrait pouvoir chanter des chansons d’homme sans qu’on s’en aperçoive, et les hommes, des chansons destinées aux femmes » , disait Jeanne Moreau. Jacques Verzier a repris l’idée à son compte. Il est Jeanne. Patrick Laviosa est Denise Glaser.

Prochain Cabaret 42e rue : « Vive Alain Marcel ! Le concert inédit »

Dimanche 11 octobre à 13h au Carreau du Temple (Paris)

Célébration en musique de l’œuvre et des adaptations d'Alain Marcel, en compagnie de nombreux artistes.

Au programme : des extraits de « Pal Joey » (Richard Rodgers), « La Cage aux folles » (Jerry Herman) , « La petite boutique des horreurs » (Alan Menken), « Merrily we roll along » (Stephen Sondheim) , « Aziz et Mamadou » (Alain Marcel) et « L’opéra de Sarah » (Alain Marcel) .

Avec : Neima Naouri, Jacques Verzier, Jérome Pradon, Fabienne Guyon, Marie Oppert, Florence Pelly, Bernard Alane, Alexandre Faitrouni, Thierry Gondet.

Direction musicale : Damien Roche.

Réservation

Vidéo : Notre dernier Concert Cabaret 42e rue "Normandie"

