Cabaret 42e rue : Les Coquettes et leurs amis

Les Coquettes sont un trio de trois artistes venues de la comédie musicale qui se produisent chaque soir à Paris au Grand Point Virgule. Elles se sont rencontrées lors de la comédie musicale de Louis Chédid Le Soldat Rose. Lola Ces a incarné le rôle principal dans Hairspray et joué dans Sister Act à Mogador. Marie Facundo a joué dans Love Circus et Dothy et le Magicien d'Oz. Juliette Faucon a participé au Soldat Rose en 2007 et 2013.Durant une heure, elles proposeront des extraits de leur spectacle, des chansons extraites de comédies musicales et recevront des invités venus du monde de la comédie musicale.

Programmation musicale

Les Coquettes :la loi des Coquettes, Shoobidoo, je l'avoue au piano : Cyril Taieb

Lola Ces : Good Morning Baltimore, extrait de Hairspray, musique Marc Shaiman, adaptation française Stéphane Laporte au piano Antoine Mérand"

Gilles Vajou, Franck Vincent : Timeless to me extrait de Hairspray, musique Marc Shaiman, adaptation française Stéphane Laporte au piano Antoine Mérand"

Juliette Faucon : Made in Asia extrait du Soldat Rose, musique de Louis Chédid extrait du Soldat Rose, musique de Louis Chédid, au piano : Cyril Taieb

Les Coquettes, Fabien Ducommun, Jeremy Charvet, Elodie Menant , Solen Shawenn, Anne-Sophie Picard : Love Love Love extrait du Soldat Rose, musique de Louis Chédid, au piano : Cyril Taieb

Les Coquettes : le chant des sirènes, au piano : Cyril Taieb

Marie Facundo : Somewhere extrait de West Side Story, paroles Stephen Sondheim, musique Leonard Bernstein, au piano Antoine Mérand

Camille Glemet : N'écoute que ton cœur extrait de "Frankenstein Jr", musique de Mel Brooks, adaptation française de Stéphane Laporte au piano Antoine Mérand

Antoine Lelandais : Sodomie extrait de "Hair" musique de Galt McDermot, au piano Antoine Mérand

David Sollazzo : How deep is your love extrait de La Fièvre du Samedi Soir, au piano Antoine Mérand

Les coquettes : La petite fessée du dimanche soir, au piano : Cyril Taieb

France 4 Jeudi 15 décembre à 20.55

DOCUMENTAIRE COMÉDIES MUSICALES : L'HISTOIRE D'UN SUCCÈ*_S*_

« Belle(s), c'est un mot qu'on a inventé pour elle(s) »... Près de vingt ans après le succès en France de « Notre-Dame de Paris », ce divertissement populaire est devenu plus qu’un succès : un véritable phénomène de société. Pourtant, les Français ont mis un certain temps avant d'adhérer à ce genre musical. Retour sur plus de quarante ans de spectacles qui fascinent le public. À l'issue du documentaire, Claire Barsacq rencontre Dove Attia qui lui livre les secrets de son succès !

Prochain Cabaret 42e rue

DIMANCHE 8 JANVIER 2017 au studio 105 à 11h

avec toute la troupe de "Un violon sur le toit" la nouvelle comédie musicale de Ars Lyrica et du PBA de Charleroi

Réservation ouverte 20 jours avant sur maisondelaradio.fr

