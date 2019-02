Carmen Miranda, de Rio de Janeiro à Hollywood

Programmation musicale

Eleonore Pancrazi : What a movie.

Extrait de Trouble in Tahiti de Leonard Bernstein

au piano Thomas Palmer

Extrait de 42e rue

South American way : Carmen Miranda

Pr'a voce gostar de mim : Carmen Miranda, Dorival Caymmi, voix

O que é que a baiana tem : Carmen Miranda, Dorival Caymn

Film Une nuit à Rio

Musique : Harry Warren - Paroles Mack Gordon

Chica chica boom Chic : Carmen Miranda

I, yi, yi, yi, yi : Carmen Miranda

Banana split (1943)

Musique : Harry Warren - Paroles : Leo Robin

The lady in the fruttihat : Carmen Miranda

Chattanooga choo choo : Carmen Miranda

Paducah : Carmen Miranda et Benny Goodman

Disseram que volteiamericanizada : Carmen Miranda

Copacabana (1947)

Musique : Sam Coslow

Je vous aime : Carmen Miranda

I See, I See : Carmen Miranda, Andrew Sisters

Tico-Tico no fuba : Carmen Miranda

Company, London cast recording 2019

Paroles et Musique : Stephen Sondheim

Getting married today : Jonathan Bailey, Alex Gaumond, Daisy Maywood (voix)

Vidéos

Le summum du kitsch dans le film "Banana Split" en 1943

Carmen Miranda, première actrice latine à poser l'empreinte de ses mains à Hollywood

Actualité

Concert

Seine libre : Natalie Dessay

Natalie Dessay et le Big Band de Fred Manoukian

Entourée du Big Band de Fréderic Manoukian et de nombreux invités, la célèbre soprano s’empare de classiques de la chanson française, de standards du jazz et de grands airs de comédies musicales pour une soirée unique à la croisée des genres et des influences musicales. Un voyage complice, coloré et inattendu !

21 février à 20h30 Seine Musicale – Boulogne Billancourt

Sortie CD

Nouvel enregistrement de Company actuellement à l'affiche à Londres

Bibliographie

Stars et solistes du musical hollywoodien Editeur : Les Presses du réel

Cet ouvrage analyse la spécificité des stars du musical de l'âge d'or hollywoodien. Leurs talents en chant et en danse font d'eux d'indispensables solistes, et leur permettent d'occuper une place unique au sein de l'industrie hollywoodienne. Leur accès au panthéon hollywoodien passe aussi par un dialogue entre culture savante et industries de masse, que sait orchestrer la comédie musicale. Ce volume rassemble les contributions de spécialistes américains, britanniques et français

Carrefour des Amériques par Marcel Quilleveré

à réécouter émission Carrefour des Amériques Carrefour des Amériques

Prochain Cabaret 42 rue

Dimanche 3 mars : L'actualité de la comédie musicale en live : Concert privé avec la troupe de "Guy and Dolls" de Frank Loesser

Frank Loesser, vénéré de Stephen Sondheim, est avec Sondheim, Irving Berlin et Cole Porter l'un des rares auteurs-compositeurs de Broadway. Sa comédie musicale culte "Guys and Dolls" est montée à Paris pour la première fois et sera à l'affiche à partir du 13 mars au Théâtre Marigny. Le public français connait surtout le film avec Frank Sinatra et Marlon Brandon intitulé "Blanches Colombes et Vilains messieurs".

Nous recevrons en direct les quatre acteurs principaux

Christopher Howell (Nathan Detroit, interprété au cinéma par Frank Sinatra)

Matthew Goodgame (Sky Masterson, interprété au cinéma par Marlon Brando)

Ria Jones (Adelaide)

Clare Halse (Soeur Sarah Brown)

et le directeur musical James McKean.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3)

