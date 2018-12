L'actualité des comédies musicales en concert : "Into the woods" de Stephen Sondheim

"Into the woods", une comédie musicale de Stephen Sondheim et James Lapine créée en 1987 à Broadway.

Avec pour cette nouvelle production :

Scott Emerson, le Narrateur

Dalia Constantin, Cendrillon

Grégory Garell, Jack

Jérôme Pradon, Mr Baker

Jasmine Roy, Mrs Baker

Sinan Bertrand, le Prince de Cendrillon, Florinda, le Loup

Bastien Jacquemart, le Prince de Raiponce, Lucinda

Charlotte Ruby, Raiponce, le Petit Chaperon Rouge

Alyssa Landry, la Sorcière

En compagnie du metteur en scène, Olivier Bénézech

Samuel Sené, directeur musical et Julien Mouchel au piano.

En direct et en public duCarreau du Temple(Paris 3)

Bande annonce du spectacle :

"Into the woods" sera à l’affiche de l’opéra de Massy les 19 et 20 janvier 2019 et au Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon du 19 au 23 mars.

Prochain Cabaret 42e rue :

Dimanche 13 janvier, nous recevrons la troupe de Chicago, la comédie musicale de John Kander et Fred Ebb, actuellement à l'affiche du Théatre Mogador avec notamment Sofia Essaidi, Carien Kazier, Jean-Luc Guizonne et Pierre Samuel.

Réservations ouvertes 20 jours avant le 13 janvier sur maisondelaradio.fr

Gagnez 42e rue le livre

, © Editions Marabout/Radio France

Gagnez le livre "42e rue , la grande histoire des comédies musicales " (éditions France Musique/Marabout). répondez à la question posée par Laurent Valière pendant l'émission et cliquez sur l'onglet contact. N'oubliez pas d'indiquer votre adresse. Un livre à gagner par semaine jusqu'à Noel. Date limite pour jouer : mercredi soir à minuit

Actualité

Cinéma : La Cinémathèque Française propose une rétrospective Comédie musicale à Paris à partir du 12 décembre

Sortie DVD : "Wonderful Town" de Léonard Bernstein

La précédente production d'Olivier Bénézech vient de sortir en DVD. Pour la première fois en DVD & Blu-ray en version scénique, la production de "Wonderful Town" de Leonard Bernstein, enregistrée à l'Opéra de Toulon en janvier 2018 édité chez Bel Air Classique

Concert : "Wonderful Town" de Leonard Bernstein à l'Opéra de Nice

En concert symphonique les 7, 8 et 9 décembre

Choeur de l’Opéra de Nice dirigé par Giulio Magnanini

Direction musicale György G. Ráth

Suivez 42e rue sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur twitter,avec le hashtag #42rue, facebook et instagram !