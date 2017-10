Cabaret 42e rue West Side Story

Cabaret 42e rue

Avec eux et avec le metteur en scène et chorégraphe Joey McKneely et le directeur musical Donald Chan, ils reviendront sur l'histoire de la comédie musicale la plus célèbre de France.

, © Johan Persson

En direct et en public du studio 105 à 11h et en vidéo sur facebook liveFrance Musique ou vous pourrez réagir en direct.

Pour réserver maison de la radio

, © Johan Persson

West Side Story sera jusqu'au 12 novembre à la Seine Musicale Boulogne Billancourt

Actualité

Opéra de Toulon les 26 / 28 et 30 janvier 2018

Création française de Wonderful Town, à l’occasion du centenaire de la naissance de Leonard Bernstein Wonderful Town, avec ses épisodes chorégraphiques survoltés et sa somptueuse orchestration, est un prélude à West Side Story.

Notre prochain Cabaret 42e rue

sera enregistré vendredi 17 novembre au studio 106 à 20h

Avec comme invité Michel Legrand pour le 50 ans de Demoiselles de Rochefort

Réservations à partir le 27 octobre sur Maison de la Radio

Prochaines émissions autour de West Side Story

22/10 : Autour de West Side Story (1) : Jerome Robbins, le super metteur en scène de Broadway

29/10 : Autour de West Side Story (2) : Do I hear a waltz, l'autre comédie musicale de Arthur Laurents et Stephen Sondheim

Programmation musicale à venir

AVEC NOTRE PARTENAIRE

Retrouvez 42e rue sur Twitter #42rue et sur Facebook