Cabaret 42e rue : Vive Alain Marcel ! Le concert Inédit

En direct du Carreau du Temple : célébration en musique de l'œuvre et des adaptations de Alain Marcel, en compagnie de nombreux artistes

Avant le Châtelet et le Théâtre Mogador, Alain Marcel fit beaucoup pour la comédie musicale américaine en France. Disparu cette année juste avant l’épidémie de Covid, il a adapté en français nombre de titres de Stephen Sondheim et mis en scène et adapté « MyFair Lady », « La Petite Boutique des horreurs », « Kiss Me Kate » ou « La Cage aux Folles ».

Né en 1952 en Algérie, il vivait pour les planches, interprète, auteur, compositeur. Avant de s’intéresser à la comédie musicale, il avait mis en scène des opéras et joué dans « Le Sexe Faible » mis en scène par Jean-Laurent Cochet et « Les Papas naissent dans les armoires » à la Michodière en 1978. Il est propulsé sur le devant de la scène en 1980 avec sa création « Essayez donc nos pédalos », revue drôlissime sur l’homosexualité dont il est co-acteur et auteur. Il reçoit un Molière pour sa comédie musicale « L’opéra de Sarah » autour de la vie de Sarah Bernhardt.

Au programme : des extraits de « La Petite Boutique des horreurs » de Alan Menken, « La Cage aux Folles » de Jerry Herman, « Pal Joey » de Richard Rodgers, « La Belle et la Bête » de Alan Menken, « My Fair Lady » de Frederick Loewe, « Peter Pan » de Jule Styne, « My Fair Lady » de Frederick Loewe) et « L’Opéra de Sarah » de Alain Marcel)

Avec : Neima Naouri, Jacques Verzier, Jérome Pradon, Fabienne Guyon, Marie Oppert, Florence Pelly, Bernard Alane, Alexandre Faitrouni, Sylvie Genty, Bernarde Larmande, Thierry Gondet .

Direction musicale et piano : Damien Roche

Batterie : Samuel Domergue, contrebasse : Pascal Rioux-Balzano

A partir du 18/10 : « Pirates, le destin d’Evan Kingsley »

Une nouvelle comédie musicale à découvrir aux Folies Bergère (Paris)

Prochain Cabaret 42e rue : Marie Oppert et Emma Kate Nelson en concert

Dimanche 8 novembre à 13h au Carreau du Temple (Paris)

Après avoir incarné Peau d’âne à Marigny, Geneviève dans « Les Parapluies de Cherbourg » au Théâtre du Châtelet, et l’une des filles de la famille Van Trap dans « The Sound of Music » au Théâtre du Châtelet, Marie Oppert propose son tout premier album « Enchantée » où elle reprend des titres de la chanson française et de la comédie musicale américaine. A la veille de son concert au Bal Blomet, elle offre en direct plusieurs titres de cet album en compagnie d’un trio de jazz.

La britannique Emma Kate Nelson a incarné avec verve Lina Lamont dans « Singin in the rain » au Théâtre du Châtelet et la fée des Lilas dans « Peau d’âne » au Théâtre Marigny. Elle lève le voile sur son nouveau spectacle dans lequel elle revisite la comédie musicale américaine, claquettes au pied.