Cabaret 42e rue : "Un violon sur le toit" par Barrie Kosky en concert

Avec les chanteurs : Alexandre Faitrouni, Olivier Breitman, Marie Oppert, Neima Naouri, Sinan Bertrand, Anaïs Yvoz, Jasmine Roy

Alexandre Faitrouni, Olivier Breitman, Marie Oppert, Neima Naouri, Sinan Bertrand, Anaïs Yvoz, Jasmine Roy Au piano : Frédéric Calendreau

Et Stéphane Laporte : adaptateur français d'Un violon sur le toit

Frédéric Calendreau Et : adaptateur français d'Un violon sur le toit En direct du Carreau du Temple. Réservation sur Maison de la Radio

Actualité

Comédie Musicale :Un violon sur le toit

Bande annonce de « Un violon sur le toit » de la production berlinoise Komische Oper Berlin

Opéra National du Rhin de Strasbourgdu 6 au 17 décembre 2019

Filature de Mulhouse10 et 12 janvier 2020

Livret de Joseph Stein – Paroles de Sheldon Harnick – Mise en scène : Barrie Kosky

Traduction française de Stéphane Laporte

Avec Alexandre Faitrouni, Olivier Breitman, Marie Oppert, Neima Naouri, Sinan Bertrand, Anaïs Yvoz, Jasmine Roy

Casting : AICOM

Comme chaque année, l’AICOM parcourt les principales villes de France à la recherche des stars de demain pour une audition à destination de tous les talents de votre région ! Pour l’occasion, ils vont former la Classe Elite et un concours permettra à ceux arrivés en tête de bénéficier gratuitement de l’enseignement de l’Académie.

Toutes les villes et les dates sur : http://aicomparis.com/classe-elite/

Suivez-vous nous sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur twitter,avec le hashtag #42rue, facebook et instagram !