Cabaret 42e rue : "South Pacific" en concert

La comédie musicale de Richard Rodgers et d'Oscar Hammerstein est montée pour la première fois en France à l’Opéra de Toulon. Nous recevons en avant-première les acteurs principaux en concert : Emma Williams, Jasmine Roy et Maxime de Toledo.

En 1949, les rois de l’âge d’or de Broadway, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein, créent avant La Mélodie du Bonheur, Le Roi et Moi et après Carousel, une comédie musicale sociale et romantique qui se déroule durant la seconde guerre mondiale. Des soldats américains, des infirmières sur un atoll du Pacifique confrontés à la guerre contre le Japon entre autres, mais aussi qui découvrent la culture polynésienne avec plus ou moins d’ouverture d’esprit. « South Pacific » est célèbre surtout pour sa chanson « An enchanted evening » et pour la scène où une infirmière américaine prend sa douche sur scène en enchaînant une chanson d’amour et une chanson de rupture. Elle est présentée pour la première fois en France du 27 au 31 mars prochain à l’Opéra de Toulon sous la direction musicale de Larry Blank et dans une mise en scène de Olivier Bénézech (Wonderful Town, Follies, Sweeney Todd).

Nous recevons en avant-première les acteurs principaux en concert : Emma Williams, Jasmine Roy et Maxime de Toledo accompagnés du pianiste Daniel Glet.

South Pacific en 5 vidéos

Mary Martin et Ezio Pinza ont créé en 1949 les rôles de Nellie Forbush et Emile de Baecque

South Pacific adapté au cinéma en 1957 par le metteur en scène Joshua Logan

Dans le film South Pacific, Juanita Hall reprenait son rôle de Bloody Mary

Harry Connick Jr incarnait le Lieutenant Cable dans cette adaptation de la comédie musicale pour la télévision en 2001 avec Glenn Close

En 2008 Kelli O’Hara et Paulo Szot reprenait le rôle de Nellie Forbush au Lincoln Center

Maxime de Toledo reprenait en avant-première « some enchanted evening » lors de « 42e rue fait son show » le 2 décembre dernier

