Cabaret 42e rue : « Normandie » de Paul Misraki par les Frivolités parisiennes

Pour notre premier concert en public, nous recevons l’orchestre des Frivolités parisiennes et la troupe au complet de leur spectacle « Normandie », l’opérette de 1936 de Paul Misraki, et nous recevons le fils du compositeur.

En direct du Carreau du Temple (Paris)

Dans le huis-clos d’un luxueux paquebot, se tisse une joyeuse histoire où se côtoient un trio de milliardaires, des jeunes filles dans le vent, un pasteur, une amoureuse… et ce qui sera bientôt un tube immortel : Ça vaut mieux que d’attraper la Scarlatine. Henri Decoin et Paul Misraki nous livrent une comédie musicale nautique que Christophe Mirambeau accompagné de la bondissante troupe des Frivolités Parisiennes a orchestré avec fidélité et minutie. Normandie, son livret, ses lyrics d’André Hornez, et sa partition à mi-chemin entre le swing et l’héritage d’André Messager

En savoir plus sur les Frivolités parisiennes :ICI

Avec les 17 musiciens de l’orchestre des Frivolités Parisiennes et ses 10 chanteurs. En présence de Christophe Misrachi, le fils de Paul Misraki, et de Christophe Mirambeau, metteur en scène de l’œuvre et Benjamin El Arbi, cofondateur avec Mathieu Franot des Frivolités Parisiennes.

et les chanteurs : Marion Tassou, Caroline Roëlands, Guillaume Beaujolais, Pierre Babolat, Sarah Lazerges, Denis Mignien, Jeff Broussoux, Richard Delestre, Guillaume Paire, Julie Mossay, Guillaume Durand, Alidou Nombre

Retrouvez les Frivolités parisiennes le 26 sept 2020 au Palais des beaux-arts de Charleroi, les 1 et 2 oct 2020 à la Maison de la Culture d’Amiens, 11 oct 2020 au Théâtre municipal du Havre, 13 au 16 oct 2020 au Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet

Actualité

Les Cinq de Chœur avec Patrick Laviosa de retour avec leur spectacle sur scène à l’Alhambra à partir du 17 septembre 2020 à 21h

Mise en scène : Philippe Lelièvre

Avec Pascale Costes, Karine Sérafin, Sandrine Mont-Coudiol, Patrick Laviosa, Fabian Ballarin

Cinq de Cœur, un quintette vocal a cappella, aussi déjanté que virtuose !

Alhambra Théâtre Music-Hall - 21 rue Yves Toudic - 75010 PARIS

