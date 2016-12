Cabaret 42e rue à Musicora à 11h :

Avec :

•

Isabelle Georges, Frederik Steenbrinet Yann Ollivo : extraits de leur spectacle "Isabelle Georges chante Maury Yeston, le compositeur de « Nine » et « Grand Hotel »

•

Programmation :

No Moon / Unusual Way (Paroles et musique : Maury Yeston extrais de Nine et Titanic)

Strange (Paroles et musique : Maury Yeston)

December Songs (Paroles et musique : Maury Yeston)

-Vous pourrez les retrouver en spectacle le 11 février 2016

Broadway au Carré

« Isabelle Georges chante Maury Yeston »

Jeudi 11 Février 2016, 19h30

A la [Comédie Nation ](http://: http://www.comedienation.fr/content/broadway-au-carr-3) - 77, rue de Montreuil – 75011 Paris

•

Dalia Constantin, Sylvain Mathis, chanteurs et Daniel Glet, pianiste : extraits de leur spectacle « Bons baisers de Broadway »

produit par La Clef des Chants

Programmation :

There no business like show business (Paroles et musique : Irving Berlin)

Medley « Money » extraits de :

Who wants to be a millionnaire (High society) (Cole Porter)

If I were a rich man (Fiddler on the roof) (Jerry Bock)

Puttin on the Ritz (That's entertainment) (Irving Berlin)

Diamonds are girl's best friend (Gentlemen prefer blondes) (Jule Styne)

Material girl (Madonna)

Money (Cabaret)

Money money money (Abba)

•

Actuellement en tournée dans le nord :

13 mai 2016 - 20h30 Centre Arc en Ciel - Liévin (62)

27 mai 2016 - 20h00 Salle du Petit Bois - Condette (62)

11 et 12 juin 2016 Comédie de l’Aa - Saint-Omer (62) •

L’ensemble Opera Fuoco dirigé par David Stern :

Avec Jennifer Courcier – soprano, Lea Desandre et Majdouline Zerari – mezzo, Martin Candela et Etienne Duhilde Bénazé, ténor, Kayo Tsukamoto, pianiste et David Stern - chef.

•

Programmation :

Extraits de « Candide » de Leonard Bernstein

Bon baisers de Broadway

Oh ! Happy we !

I am easily assimilated

My love - Etienne'

Make our garden grow

•

POUR VENIR

Horaires d'ouverture :

Dimanche 7 février 2016 : 10h30 à 18h

Lieu :

Grande Halle de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris - www.villette.com

