En 1958, The Music Man reçoit le Tony Award de la meilleure comédie musicale au nez et à la barbe de West Side Story. Cette œuvre était à sa façon novatrice.

Sur fond de romance dans un petit village du fin fond de l’Amérique, l’Indiana, on y mélangeait harmonies vocales de barbier, musique cuivrée et pour la première fois de la musique scandée, ancêtre du rap.

The Music Man est monté en France par Jean Lacornerie au Théâtre de la Croix-Rousseà Lyon avec l’Opéra et la Maîtrise de l’Opéra de Lyon sous la direction musicale de Karine Locatelli. Un projet participatif. Les représentations prévues en février ont été reportées à la rentrée en septembre.

Les artistes nous en proposent de larges extraits en direct du Carreau du Temple (Paris).

Avec Jacques Verzier, Cloé Horry, Suzanne Lyonnet, Grégoire Mour, Benoît Rameau, Pierre Héritier, Louis de Lavignère accompagnés par le pianiste Grégory Kirche

et Jean Lacornerie, metteur en scène

L’histoire de The Music Man

The Music Man raconte l’histoire d’un escroc, Harold Hild, qui parcourt les petites villes des États-Unis pour vendre un nouveau concept de « système de pensée » qui permettrait de jouer de la musique sans apprendre.

The Music Man au cinéma

La comédie musicale est créée en 1957. Elle est adaptée ensuite au cinéma. Robert Preston reprend le rôle du professeur Harold Hill.

L’ouverture slamée du spectacle et du film

Extrait du cabaret 42e rue enregistré le 14 décembre 2020 au Studio 104 à Paris

Jacques Verzier (voix), l'Orchestre 42e rue - Direction et piano : Patrice Peyriéras Orchestration Thierry Boulanger interprètent The Music Man : Seventy-six trombones. Paroles et musique : Meredith Willson, adaptation française : Jean Lacornerie.

