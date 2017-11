Cabaret 42e rue : Les Demoiselles de Rochefort ont eu 50 ans

CABARET 42e RUE

_

Avec Michel Legrand, Rosalie Varda, Remi Caremel, Jacques Revaux, la voix chantée de Jacques Perrin dans le film. et le contrebassistes Pierre Boussaguet._*

Merci pour les messages que vous adressés à Michel Legrand. Nous les lui avons remis ainsi qu'à Rosalie Varda.

ACTUALITE

Coffret des 50 ans, 5 CDs, édition définitive

Les éditions : Ecoutez le cinéma ! Propose un coffret "ultime" des Demoiselles, en forme de pari : réunir toutes les versions possibles et imaginables autour de cette bande originale qui traverse le temps. En 5 CDs et 6 heures, la version française originale, la version anglaise, la version instrumentale et, pour la première fois, l'intégralité des play-backs d'orchestre.

Livre : Les Demoiselles de Rochefort Histoires de sœurs

Elsa Wolinski, Natacha Wolinski

Le livre que tous les fans du film attendaient, signé des demi-sœurs Elsa et Natacha Wolinski, avec de nombreuses photos inédites des jumelles les plus célèbres du cinéma !

Editions la Martinière Collections BEAUX LIVRES

*Le blog de Rémi Carémel sur les voix de l'ombre des Demoiselles de Rochefort

*

Dans l'ombre des studios...

Les "voix de l'ombre" des films de Jacques Demy

Retrouvez 42e rue

Prochain Cabaret 42e rue : Chantons sous la Wonderful Town !

Avec :

- Dan Burton, héros de « Singin in the rain » au grand Palais qui proposera des extraits de son nouvel album dédié à Broadway,

- le Spirit of Chicago Orchestra qui revistera la partition originale de « Singin in the rain » comme à sa création dans les années 20,

- et les artistes de « Wonderful Town » de Leonard Bernstein, en avant première avant la création française de cette comédie musicale en janvier à l’Opéra de Toulon.

En direct et en public dimanche 17 décembre à 11h au studio 105 de France Musique. Réservations indispensable : http://www.maisondelaradio.fr/evenement/emission\-en\-public/clone\-de\-42e\-rue/chantons\-sous\-la\-wonderful\-town