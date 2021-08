Cabaret 42e rue : « Mars 2037 » et « Contre Temps »

Avec la troupe de « Contre-temps », un spectacle musical de Samuel Sené et Raphaël Bancou d'après la vie de François Courdot, et de « Mars 2037 », une comédie musicale spatiale de Nicolas Ducloux et Pierre Guillois !

Cabaret 42e rue haut de gauche à droite - MARS 2037: Charlotte Marquartdt, Jean-Michel Fournereau, Marie Oppert, Pierre Samuel, Elodie Pont, Quentin Moriot de Pierre Guillois, Nicolas Ducloux / Bas de gauche à droite Trio Opaline : Marion Rybaka, Mar, © Radio France / Laurent Valière