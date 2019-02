"Mary Me A Little" de Stephen Sondheim en concert

Le spectacle est créé pour la première fois en France au studio Marigny. Les artistes nous proposent un large éventail de ces "songs" au cours de notre nouveau concert privé. Les deux artistes Kimy McLaren et Damian Thantrey en compagnie de la pianiste Charlotte Gauthier interpréteront en direct du Carreau du Temple (2 rue Perrée 75003 Paris) de nombreux extraits de cette comédie musicale créée off Broadway en 1980.

Nous recevrons aussi la metteuse en scène Mirabelle Ordinaire

Programmation musicale

Kimy McLaren et Damian Thantrey :

Saturday Night (Saturday Night)

Kimy McLaren :

Marry Me a Little (Company)

Damian Thantrey :

Happily Ever After (Company)

Kimy McLaren et Damian Thantrey :

A Moment with You (Saturday Night)

All things bright and beautiful partI

Bang (A little night music)

All things bright and beautiful partII

Kimy McLaren :

The Girls of Summer (The Girls of Summer)

Kimy McLaren et Damian Thantrey :

Pour le Sport (The last Resort)

Two Fairy Tales (A little night music)

Damian Thantrey :

Silly People (A little night music)

Kimy McLaren et Damian Thantrey :

It Wasn't Meant to Happen (Follies)

Vidéos

Actualité

Marry a me little au Théâtre Marigny jusqu’au 24 février 2019

En soirée du mardi au samedi à 21h et en matinée à 16h le samedi et à 17h le dimanche

Avec

Kimy Mc Laren, Elle / Damian Thantrey, Lui / Charlotte Gauthier, piano

Lyrics et Musique, Stephen Sondheim

Conception et développement Craig Lucas et Norman René

Mise en Scène, Mirabelle Ordinaire

Décors, Philippine Ordinaire

Chorégraphie, Emma Kate Nelson

Théâtre Marigny Carré Marigny Paris 75008



