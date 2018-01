Cabaret 42e rue : Les Parapluies de Cherbourg

, © Ars Lyrica

Regardez 42e rue !

Une production du PBA de Charleroi et Ars Lyrica

Avec le Candide Orchestra (19 musiciens) dirigé par Patrick Leterme et la troupe au complet de la nouvelle production des "Parapluies de Cherbourg" d'après le film de Jacques Demy avec parmi les rôles principaux Camille Nicolas (Geneviève) et Gaetan Borg (Guy), Jasmine Roy (Madame Emery), Grégory Benchenafi (Roland Cassard), Julie Wingens (Madeleine) et Pati Helen Kent (Tante Elise).

Cette nouvelle production a été créée au Palais des Beaux Arts de Charleroi (Belgique) en présence de Michel Legrand par la compagnie Ars Lyrica sera en tournée en France et en Belgique.

Ils interpréteront de nombreux extraits de la partition.

Avec aussi Emmanuel Dell'erba, metteur en scène.

Programmation musicale

Les Parapluies de Cherbourg

Musique : Michel Legrand / Paroles : Jacques Demy

♫ Ouverture

Instrumental

♫ Garage

GUY (Gaétan Borg), AUBIN (Franck Vincent) 2 GARAGISTES (Robin et Jérôme)

♫ RV Guy-Geneviève

GUY (Gaétan Bork), GENEVIEVE (Camille Nicolas)

♫ Magasin

MME EMERY (Jasmine Roy), UN CLIENT (Robin), GENEVIEVE (Camille Nicolas)

♫ Tante Elise

TANTE ELISE (Pati Helen Kent), GUY (Gaétan Borg)

♫ Arrivée Madeleine

MADELEINE (Julie Wingens), GUY (Gaétan Borg)

♫ RV Opéra

GUY (Gaétan Borg), GENEVIEVE (Camille Nicolas)

♫ Sur le quai

GUY (Gaétan Borg), GENEVIEVE (Camille Nicolas)

♫ Duo mère-fille « Ma petite fille tu es folle »

MME EMERY (Jasmine Roy), GENEVIEVE (Camille Nicolas)

♫ Chez Dubourg

DUBOURG (Franck Vincent), CASSARD (Grégory Benchenafi), MME EMERY (Jasmine Roy), GENEVIEVE (Camille Nicolas)

♫ Duo des parapluies

GUY (Gaétan Borg), GENEVIEVE (Camille Nicolas)

♫ Adieux à Tante Elise

TANTE ELISE (Pati Helen Kent), GUY (Gaétan Borg), MADELEINE (Julie Wingens)

♫ (2ème moitié de la scène) « Qu’est-ce que tu as Geneviève ? » « Rien, je suis fatiguée »

MME EMERY (Jasmine Roy), GENEVIEVE (Camille Nicolas)

♫ Demande en mariage / Chanson de Cassard

CASSARD (Grégory Benchenafi), MME EMERY (Jasmine Roy)

♫ Duo Guy-Madeleine « Je ne peux pas rester plus longtemps »

GUY (Gaétan Borg), MADELEINE (Julie Wingens)

♫ RV Guy-Madeleine « Je suis un peu en retard »

GUY (Gaétan Borg), MADELEINE (Julie Wingens)

♫ Scène finale avec chœur

GUY (Gaétan Borg), GENEVIEVE (Camille Nicolas), Chœur