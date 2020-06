Cabaret 42e rue, le retour : artistes à résidence en concert, en direct de Paris, Londres et Miami.

Ce dimanche retour de Cabaret 42ème rue avec une triple session qui nous emmènera de Paris à Londres et à Miami autour de couples de chanteurs - pianistes par Laurent Valière

A Paris

Concert live en confiné de la comédienne Isabelle Georges et du pianiste Frederick Steenbrinck, en direct sur France Musique et en facebook live

A Londres

Concert live en confiné de la comédienne française Manon Taris (à l’affiche du Fantôme de l’Opéra) et d’Antoine Mérand (musicien de la tournée anglaise du Fantôme de l’Opéra)

A Miami

La comédienne française Alyssa Landry (Sweeney Todd, Into the woods), le pianiste et directeur de musical de la soirée « 42e rue fait son show », Thierry Boulanger et leur fille Anna Boulanger.

Les trois sessions seront filmées et disponibles sur les pages Facebook de France Musique et de 42e rue et sur les pages Youtube de France Musique.

