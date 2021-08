Cabaret 42e rue : L'Ensemble Contraste et « Les Itinérantes », du classique à la comédie musicale

L’ensemble Contraste (Arnaud Thorette et Johan Farjot) propose un avant-gout de leur spectacle « Songs » autour de la comédie musicale et la formation a capella « Les Itinérantes » (Elodie Pont, Manon Cousin et Pauline Langlois de Swarte).

Cabaret 42e rue Les Itinérantes / Ensemble Contraste