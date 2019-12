Cabaret 42e rue : l'actualité de la comédie musicale en concert: Une femme se déplace, Yes et Isabelle Georges

Avec les troupes de :

« Yes », de Maurice Yvain, Pierre Soulaine, René Pujol et Jacques Bousquet et Albert Willemetz, à l'affiche du Théâtre de l'Athénée à partir du 19 décembre

« Une femme se déplace », création de David Lescot à l'affiche du Théâtre de la Ville à partir du 11 décembre.

« Oh là là », nouvel album d'Isabelle Georges qui nous emmène dans un voyage passionné au Pays de la Chanson Française où se côtoient Aznavour, Bécaud, Brel, Nougaro, Piaf, et les propres compositions d'Isabelle Georges.

Programmation musicale :

Une femme se déplace de David Lescot

Réveil 2 : Elise Caron et Ludmilla Dabo

Dernières chances : Jacques Verzier, Candice Bouchet, Emma Liégeois, Marie Desgranges, Ludmilla Dabo et Pauline Collin

La tristesse par L’angoisse : Emma Liégeois

Matin Parfait : Jacques Verzier et Ludmilla Dabo

Guitare : Ronan Yvon

Basse : Philippe Thibault

Batterie : Anthony Capelli

Piano : Fabien Moryousseff

Yes de Maurice Yvain

Duetto A Londres : Clarisse Dalles et Célian d’Auvigny

Le serai-je ? : Mathieu Dubroca

Yes ! : Clarisse Dalles

Valse de l'adieu : Mathieu Dubroca

Accompagnés de Paul-Marie Barbier au piano.

Oh lala ! le nouvel album d'Isabelle Georges

Le temps (paroles et musique Charles Aznavour) :

Isabelle Georges

Piano : Frederik Steenbrink

Contrebasse : Jérôme Sarfati

Guitare : Édouard Pennes

Batterie : Samuel Domergue

Accordéoniste : Roland Romanelli

The girl who stole your heart (musique Maury Yeston:

Isabelle Georges

Accordéoniste : Roland Romanelli

Actualité

Spectacle :Diva sur divan avec la chanteuse Céline Bognini et le pianiste Frederik Steenbrink

Le dimanche à la Comédie Bastille (Paris) à 20h30

ELLE est chanteuse lyrique. Mais difficile d'être artiste sous le toit d'un autre artiste : son mari.

LUI est psy... Et rêve de devenir pianiste. Alors, lorsqu'il lui propose cette musicothérapie, est-ce pour l'aider elle... ou lui ?

De Mozart à Michel Legrand en passant par Barbara, Sigmund Freud et Remy Julienne, sur fond de libération féminine mais de surtout beaucoup d'humour, laissez-vous étonner par ce duo détonnant !

Prochain cabaret 42e rue : The pajama Game.

Dimanche 27 janvier 2020

Au Carreau du Temple

Nous recevrons la troupe d’une comédie musicale inédite en France qui vient de se jouer au théâtre de la Croix Rousse à Lyon mais maintenant va tourner en France : the pajama Game. Un classique de Broadway des années 50 qui parle d’une grève dans une usine de confection.

Renseignements et réservations sur la page de l'événement sur maisondelaradio.fr. (Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles)

42e rue fait son show : La collection 2020 de la comédie musicale

