Cabaret 42e rue : Irving Berlin en concert

Comme l'écrit Lauren Van Kempen dans sa présentation : "Irving Berlin a créé un héritage musical emblématique de l'Amérique en composant plus de 1500 chansons, des comédies musicales à Broadway ainsi que des bandes originales de films devenus célèbres. Il a réussi à saisir l’essence de l’esprit Américain avec ses compositions magistrales et nous a donné des chansons célèbres comme “Alexander’s Ragtime band”, “Blue Skies”, “White Christmas” ou encore “There’s No Business Like Show Business”."

Avec :

Scott Emerson, Maxime de Toledo, Lexie Kendrick et Lauren Van Kempen et au piano Benjamin Pras.

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e). Réservation sur maisondelaradio.fr

Lauren van Kempen

Originaire de Seattle, Lauren Van Kempen est titulaire d'un "Bachelor of Music" à la fois en Opéra et Violoncelle. Basée en France depuis 2010, Lauren est une artiste aux multiples facettes pratiquant à la fois l'opéra, la comédie musicale et la musique de chambre. Lauren est Finaliste du Concours ARMEL et Finaliste Régionale (Paris) de Concours “Les Nouvelles Voix” en 2017. On a pu voir Lauren sur scène dans Wonderful Town(Violet) à l'Opéra de Toulon, Kiss me Kate au Théâtre du Châtelet et aux Théâtres de la Ville de Luxembourg, aux côtés de Lambert Wilson et Susan Graham dans The King and I au Théâtre du Châtelet ou encore à la Comédie Nation pour The Double-Threat Trio (Nina). En 2015, elle a créé la série de concerts Broadway Melody (France Musique, L’Auguste Théâtre) dont elle est également directrice artistique.

Scoot Emerson

Né à Los Angeles, Scott Emerson étudie à la Music Academy of the West, puis rejoint le Virginia Opera. À ses débuts, il aborde aussi bien l’univers de l’opéra que celui de la comédie musicale. En 1994, il intègre l’Atelier lyrique de l’Opéra de Lyon, puis la troupe deux ans plus tard. Il se produit alors dans des opéras aussi divers que Le nozze di Figaro, Carmen ou La Station thermale de Fabio Vacchi. Après son Premier prix au concours de Marmande, en 1996, il rejoint la troupe de l’Opéra-Comique, y interprétant aussi bien le rôle-titre du Comte Ory de Rossini que le Mari dans Les Mamelles de Tirésias de Poulenc. En 2001, il renoue avec la comédie musicale avec Chantons sous la pluie au Théâtre de la Porte Saint-Martin, enchaînant avec Simenon et Joséphine de Patrick Laviosa et Titanic de Maury Yeston à l’Opéra Royal de Wallonie, puis Sweeney Todd au Châtelet, en 2011.

Lexie Kendrick

Artiste américaine installée à Paris depuis 15 ans, Lexie Kendrick est une des chanteuses phare du Moulin Rouge. Elle sera en tournée en 2019-2020 avec la Clef des Chants et le trio vocal Heure Bleue. Elle est également très visible sur la scène de jazz parisienne, où elle se produit avec de nombreuses formations.

Maxime de Toledo

Acteur chanteur et danseur franco-américain, Maxime se forme au Cours Florent et à la Manhattan School de New York. Il joue en ce moment Basile dans Le Portrait de Dorian Gray au Théâtre du Ranelagh, et Obéron dans Un Songe d’une Nuit d’Eté. Maxime sera Emile de Becque dans la première française de South Pacific en 2020 à l’Opéra de Toulon, ou il a créé le rôle de Bob dans la première française de Wonderful Town l’année dernière. Avant cela, il apparaît dans Passion au Châtelet, Forever Young au Théâtre Bobino, et joue le Juge Turpin dans Sweeney Todd aux Opéras de Toulon, Reims et Calais, et le Baron dans La Vie Parisienne, Valiente dans Andalousie, et Rodolf dans Gypsie en tournées.

Benjamin Pras

Ayant commencé la musique très jeune, Benjamin Pras a étudié au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, récompensé par un prix de piano, un prix d'orgue, et un prix d'accompagnement. Il se perfectionne ensuite auprès de grands musiciens (François-HenriHoubart, Dominique Merlet, Anne Grapotte, Markus Hadulla, Paul Goussot ect...) et obtiendra en 2013 le Grand Prix Florenz de l'Académie des Beaux- Arts. Il suit actuellement une carrière de récitaliste et se produit dans de multiples formations allant de l'art lyrique aux musiques improvisées.

Caroline Emmet

Née à New York, Caroline Emmet arrive en France à l’âge de trois ans et grandit à Paris.

Elle suit une scolarité un peu étouffante dans une école catholique pour filles mais a la chance de retourner plusieurs étés durant son enfance aux Etats-Unis et de séjourner chez ses grands-parents dans leur maison bucolique aux Catskills. Elle se souvient avoir pêché la truite et fait de la peinture avec son grand-père, Irving Berlin, qui aimait lui raconter des anecdotes sur son enfance dans le Lower East Side et ses voyages à Paris. Après des études en sciences politiques à New York (Barnard College), elle revient à Paris pour y mener une carrière de consultante en communication dans des agences de publicité. Elle reprend des études universitaires en littérature et suit une formation de réalisation de documentaires. Aujourd’hui, elle développe une nouvelle activité tournée vers la réalisation de films.

Bibliographie

The complete lyrics of Irving Berlin compilé par Robert Kimball et Linda Emmet (éditions Applause)

émission 42e rue Concert 42e rue : Cabaret Leonard Bernstein

