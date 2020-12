Cabaret 42e rue : "Happy Broadway", la nouvelle production de l'Opéra de Toulon

Un programme festif proposé par l'Opéra de Toulon consacré aux grandes comédies musicales américaines : de quoi tous nous rendre "Happy" !

Emission exceptionnellement réalisée sans public au Carreau du Temple mais diffusée en direct sur France Musique.

L’Opéra de Toulon devait proposer un grand concert autour de Broadway pour les fêtes de fin d’année. Il est annulé en raison de la fermeture des théatres mais les artistes répondent présents et nous offrent de larges extraits accompagnés au piano par Daniel Glet.

Au programme, du Leonard Bernstein, du George Gershwin, du Rodgers et Hammerstein, du Stephen Sondheim.

La troupe du concert propose en direct de larges extraits de ce concert. Avec Jasmine Roy, Scott Emerson, Dalia Constantin, Julien Salvia, Maxime de Toledo, Sinan Bertrand, Lauren Van Kempen. Direction musicale : Daniel Glet.

Programmation

Sing for you supper (The Boys from Syracuse )

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Lorenz Hart

Dalia Constantin, Jasmine Roy, Lauren Van Kempen (voix)

Daniel Glet (piano)

All I care about is love (Chicago)

Musique : John Kander - Paroles : Fred Ebb

Scott Emerson, Jasmine Roy, Dalia Constantin, Lauren Van Kempen (voix)

Swing (Wonderful town)

Musique : Leonard Bernstein - Paroles : Betty Comden et Adolphe Green

Jasmine Roy (voix)

orchestre de l'opéra de toulon. DVD édité chez Bel Air Classics

On the street where you live (My Fair Lady)

Musique : Frederick Loewe - Paroles : Alan Jey Lerner

Julien Salvia (voix)

Daniel Glet (piano)

Cabaret (Cabaret)

Musique : John Kander - Paroles : Fred Ebb

Dalia Constantin (voix)

Daniel Glet (piano)

Pretty Women (Sweeney Todd)

Sondheim

Maxime de Toledo (voix)

Daniel Glet (piano)

Vanilla Ice Cream (She loves me)

Bock/Harnick

Lauren Van Kempen (voix)

Daniel Glet (piano)

I'm still here (Follies)

Sondheim

Jasmine Roy (voix)

Daniel Glet (piano)

Almost like being in love (Brigadoon)

Musique : Frederick Loewe - Paroles : Alan Jey Lerner

Sinan Bertrand (voix)

Daniel Glet (piano)

There is nothing like a dame (South Pacific)

Musique : Richard Rodgers - Paroles : Oscar Hammerstein II

Thomas Boutiller, Sinan Bertrand, Julien Salva, Maxime de Toledo

We need a little christmas (Mame)

Jerry Herman

Dalia Constantin, Jasmine Roy, Kelly Mathieson, Scott Emerson, Julien Salva, Maxime de Toledo, Sinan Bertrand (voix)

Daniel Glet (piano)

Lundi 14 décembre : 42e rue fait son show Coûte que coûte !

Pour la 3e année consécutive et en pleine crise sanitaire, Laurent Valière soutient plus que jamais la comédie musicale et invite les acteurs du théâtre musical en France à se produire au studio 104 de Radio France à Paris le temps d’une soirée qui sera diffusée le lundi 14 décembre en direct sur France Musique (et en vidéo sur facebook live). Durant 2h30, il recevra les artistes qui continuent de créer et de répéter en attendant la réouverture des salles.Au programme de cette soirée présentée par Laurent Valière, une création signée Agnès Jaoui et Alexis Pivot (commande France Musique/SACD), dix avant-premièreset d’autres surprises. Une soirée proposée par France Musique avec le soutien de la SACD.Diffusée en direct sur France Musique et en vidéo sur facebook live & YouTube/France Musique.

Création

« On va se quitter pour aujourd’hui » écrit par Agnès Jaoui et Alexis Pivot et mis en scène par Agnès Jaoui. Musique : Alexis Pivot. Avec Elise Caron, Emma Liégeois, Clara Brajtman, Pablo Campos(Commande France Musique/SACD).

Avant-premières

« Chantons sous la pluie », nouvelle production Ars Lyrica (Opéra de Massy, Opéra de Reims).

« Les Producteurs » de Mel Brooks mis en scène par Alexis Michalik (Théâtre de Paris).

(Théâtre de Paris). « The Black Legends » (Folies Bergère).

« Broadway Rhythm » (Théâtre du Châtelet).

« Mars 2037 », comédie musicale de science-fiction de Pierre Guillois (Le Quartz, Brest ; MAAC Créteil…).

(Le Quartz, Brest ; MAAC Créteil…). « Charlie et la Chocolaterie » (Théâtre du Gymnase).

« La Crème de Normandie » d’ Hervé Devolder (Création en 2021).

(Création en 2021). « Exit » de Didier Bailly , Stéphane Laporte et Gaëtan Borg (Théâtre de la Huchette).

, et (Théâtre de la Huchette). « The Music Man » (Opéra de Lyon et Théâtre de la Croix-Rousse).

« Le Diable à Paris » de Marcel Lattès et Albert Willemetz (Théâtre de l’Athénée...).

Et aussi :

« Poil de Carotte » de Zabou Breitman et Reinhardt Wagner (Opéra-Orchestre National de Montpellier).

(Opéra-Orchestre National de Montpellier). « Ludmilla Dabo en Nina Simone » de David Lescot (Théâtre de la Ville).

(Théâtre de la Ville). « Joséphine B » de Xavier Durringer (La Scène Parisienne).

(La Scène Parisienne). Lucienne Renaudin Vary : extrait de son album « Mademoiselle in New York ».

: extrait de son album « Mademoiselle in New York ». Victor Cuno et son école de claquettes « Swingtap ».

et son école de claquettes « Swingtap ». Le groupe Catastrophe

