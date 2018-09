Cabaret 42e rue : Il était une fois Gaby Deslys : "Gaby Mon amour"

, © Jean-Pierre Fulier

Dimanche 9 septembre au CARREAU DU TEMPLE

Le Carreau du Temple

2 rue Perrée – Paris 03

Métro République, Temple ou Arts et métiers

« Gaby, mon amour » sur une idée originale de Jean-Christophe Born

Avec Clémentine Decouture, chant ; et Mark Nadler, chant et piano

Autour de Gaby Deslys, première star française du music-hall devenue au début du vingtième siècle vedette de Broadway. Un spectacle de Jean-Christophe Born : avec le pianiste et artiste américain Mark Nadler et la soprano Clémentine Decouture. Le spectacle sera à l'affiche les 24 et 25 septembre à Paris au Théatre Dejazet. En direct et en public du Carreau du Temple.