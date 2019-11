Cabaret 42e rue : « Funny Girl »

Nous recevons en avant-première les artistes principaux pour un concert exclusif.

Funny Girl est le récit romancé de la vie de la vedette des Ziegfeld Follies Fanny Brice. Née dans le quartier populaire du Lower East Side, elle réussit malgré son physique ingrat, grâce à sa voix, à émerger et grâce à son culot, à devenir une star. Elle connaitra dans les années 20 le succès en interprétant la version anglaise de Mon Homme, la chanson d’Edith Piaf. La comédie musicale raconte sa carrière et ses amours malheureuses avec Nick Arnstein, un escroc, qui a été en prison à Sing Sing. La comédie musicale est jouée 1349 fois puis est adaptée au cinéma en 1969. Barbra Streisand à 27 ans reçoit l’Oscar de la meilleure actrice.

L’actrice américaine Christina Bianco et les acteurs principaux Ashley Day, Rachel Stanley et Matthew Jeans, proposeront en avant-première de nombreux airs devenus célèbres de cette comédie musicale, dont « Don’t rain on my parade » et « People ».

MAISON DE LA RADIO

Barbra Streisand et Omar Sharif dans le film « Funny Girl » : You are woman I am man

Barbra Streisand dans le film « Funny Girl » : Don’t rain on my parade

Christina Bianco incarne 25 voix de femmes

Comédie musicale :Funny Girl au Théâtre Marigny (Paris)

Du 7 novembre 2019 au 5 janvier 2020

Comédie musicale : Into the woods à l’Opéra de Toulon

Les 9 et 10 novembre 2019

Conférence : Laurent Valière présente la conférence « Stephen Sondheim, de West Side Story à Into the woods »

Mardi 5 novembre à 18h à l’Opéra de Toulon. Entrée libre

Prochain cabaret 42e rue : "Yes" de Maurice Yvain et "Une femme se déplace" de David Lescot

Dimanche 8 décembre au Carreau du Temple (Paris)

Yes!

a été créé en 1928 à Paris. Opérette swing qui mêle théâtre et musique, elle marque la naissance de la comédie musicale. Elle y déroule tous les fils de la comédie bourgeoise héritée de Feydeau. Grand succès de l’époque, l’œuvre, malgré quelques reprises, sera peu jouée. Néanmoins, le titre Yes !, issu de l’œuvre, restera dans le répertoire.

Nous recevrons les chanteurs : Clarisse Dalles (Totte), Célian d’Auvigny (Maxime Gavard, le fils), César Mathieu (Dubroca)

Accompagnés de Paul-Marie Barbier au piano

Une Femme se déplace

est l’histoire extraordinaire d’une femme d’aujourd’hui, détentrice de tous les attributs de la vie bourgeoise (mari, enfants, foyer, travail, confort, vie douce, etc.) que l’on appelle communément « le bonheur ». Cette femme, confrontée à une série de catastrophes impromptues, se découvre un pouvoir surnaturel : celui de voyager dans le temps de sa propre vie, de circuler au fil de son histoire, vers son passé, où elle reprend sa place d’enfant, mais aussi vers son avenir, qu’elle peut rejoindre sur le mode d’une avance rapide, c’est-à-dire sans vivre tous les moments qui l’en séparent.

Emission spéciale : 42e rue fait son show

Lundi 2 décembre à partir de 20 h en direct sur France musique

Laurent Valière accueille la crème de la crème de la comédie musicale de la saison en direct et en public du studio 104. 100 artistes, 20 musiciens, une création signée Juliette et Christian Siméon dans le rôle du Petit Prince Michael Gregorio. En direct à 20 h le lundi 2 décembre sur France Musique. Réservations ouvertes à partir du 12 novembre sur maisondelaradio.fr

