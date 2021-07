Cabaret 42e rue : Drôles de dames : Marie Oppert et Emma Kate Nelson en concert (R)

Réunies sur la scène de Marigny il y a 2 ans dans les rôles respectifs de Peau d’âne et de la Fée des Lilas dans l’adaptation de J.Demy et M.Legrand, Marie Oppert interprète plusieurs titres de son 1er album « Enchantée » et Emma-Kate Nelson lève le voile claquettes aux pieds sur son futur spectacle

Marie Oppert | Emma Kate Nelson en compagnie de la pianiste Charlotte Gauthier, © DR