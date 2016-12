Cabaret 42e rue : Concert privé "Opéra de 4 sous" avec la troupe Opéra Eclaté

**Concert privé

avec la troupe de "L'Opéra de 4 sous" de Kurt Weill et Bertolt Brecht** par Opera Eclaté dirigé par Olivier Desbordes avec les chanteurs

•

Anandha Seethanen, Eric Perez , Nicole Croisille, Patrick Zimmermann, Flore Boixel, Sarah Lazerges, Samuel Theis.

Au piano Manuel Peskine et à la contrebasse Alice Hocquet.

LE LIVE

Opéra de quat’sous

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

CD

•

Charlie and the chocolaterie factory

Musique : Marc Shaiman

"Pure imagination" par Douglas Hodge

Référence : WATERTOWER MUSIC

Merci au public

•

"L'Opéra de 4 sous" de Kurt Weill et Bertolt Brechtpar Opera Eclaté en tournée20 avril – Théâtre, Cahors – 20h30

17, 18 mai – Odyssud, Blagnac – 20h30

Juillet et août 2016 au Festival de Figeac et de Saint-Céré

Opéra quat’sous de Kurt Weill / Bertold Brecht

Dans une mise en scène d’Éric Perez et Olivier Desbordes

Direction musicale : Manuel Peskine

Madame Peachum : Nicole Croisille

Monsieur Peachum : Patrick Zimmermann

Macheath : Éric Perez

Polly : Anandha Seethanen

Jenny : Flore Boixel

Brown : Samuel Theis

Lucie : Sarah Lazerges

et l'Orchestre de Opéra Eclaté

•

Jeu concours

gagnez un voyage à Londres pour assister à une comédie musicale "Charlie et la chocolaterie" en écoutant "42e rue"

►Pour participer au concours et gagner un voyage à Londres et assister à " Charlie and the Chocolate fatory" cliquez ici

Du 20 mars au 10 avril, chaque dimanche 42e rue offre à ses auditeurs deux voyages pour deux personnes à Londres pour assister à une comédie musicale.

En partenariat avec la Société des Théatres de Londres et Eurostar

Suivez-nous sur Facebook

•

**Notre prochain Concert privé :

**

"carte blanche à Vincent Heden"

avec les chanteuses Florence Pelly et Rachel Pignot

au piano Paul Staïcu

•

En direct et en public du studio 106 le dimanche 15 mai à 11h

réservation à partir du 25 avril à 11h maisondelaradio.com

•

Biographie

Éric Perez - Mise en scène / Macheath

Ayant une double formation de comédien et de chanteur, Éric Perez privilégie le répertoire du théâtre musical et de la chanson française, il interprète les poèmes d’Aragon, Ferré, Caussimon, Queneau, Vian, Prévert, Gainsbourg. En 2000, pour la création en France du Lac d’Argent, Éric Pérez joue le rôle principal de Séverin. En 2009, il participe à la création du spectacle Berlin années 20 ! Mis en scène par Oliver Desbordes. Au festival de Figeac 2013, il interprète le rôle de Jan dans Le Malentendu de Camus. Depuis 2003, il met en scène plusieurs opéras parmi les plus récents La Flûte Enchantée, Eugène Onéguine, Don Juan en 2013... En 2014-2015, il joue le maître de cérémonies dans Cabaret, et l’homme dans Ionesco / Feydeau - Délire à Deux / Par la Fenêtre.

Manuel Peskine - Direction musicale et piano

Manuel Peskine étudie les mathématiques avant de s'orienter vers la musique. Il poursuit son apprentissage du piano débuté à l'âge de 6 ans et suit des cours d’écriture, d'orchestration et direction d'orchestre. Il commence sa carrière de musicien et développe son goût pour la composition à travers le jazz et les musiques du monde. Créant des musiques de scène entre autres en collaborant avec Bernard Murat pour « Mon père avait raison » et Alexis Michalik sur « Le Porteur d'histoire », des musiques de film, notamment avec Fabrice Cazeneuve pour « L'Affaire Sacha Guitry, Isabelle Brocard et Hélène Laurent sur « Ma Compagne de Nuit », Manuel Peskine poursuit parallèlement sa carrière de pianiste au sein de groupes (YOM & the Wonder Rabbis), et de compagnies (Opéra Eclaté). Il travaille également en tant qu'orchestrateur, chef de chœur, et professeur de piano.

Madame Peachum - Nicole Croisille

D’abord danseuse de Modern Jazz, Nicole Croisille se lance comme chanteuse et enregistre en 1961 son premier disque : une adaptation d’une chanson de Ray Charles Halleluyah, I love him so chez Fontana. En 1966, elle enregistre la musique du film un homme et une femme qui devient un immense succès international. Dès lors, Nicole Croisille enchaîne les tubes avec Quand nous n’aurons que la tendresse, Parlez-moi de lui, La Garonne, Téléphone-moi, Femme…

En 1992, elle joue au Théâtre du Châtelet dans la comédie musicale Hello Dolly, elle reprendra ensuite des rôles créés par Jacqueline Maillan. Elle tournera dans des téléfilms dont Dolmen pour TF1. En 2010, elle joue Jalousie en trois mails. Elle était l’an passé à l’Opéra de Toulon dans la comédie musicale Follies. En 2014-15, elle interprète Frau Schneider dans le spectacle Cabaret de la compagnie Opéra Éclaté.

Monsieur Peachum - Patrick Zimmermann

Après une formation auprès de Gabriel Cousin, Patrick Zimmermann a fait ses débuts au théâtre en 1973, à Grenoble. Au cinéma, il a tourné, entre autres, avec François Truffaut, Raul Ruiz, Jacques Rouffio, Bernard Rapp, Sam Karmann et Claude Chabrol. Patrick Zimmermann a consacré une grande partie de sa carrière à la pédagogie, en particulier au conservatoire à rayonnement régional de Grenoble où il a enseigné pendant treize ans et où il a été nommé responsable du département d’art dramatique. Il s’est attaché, durant cette période à transmettre sa passion pour toute forme d’écriture (y compris celle de ses propres élèves) ainsi que pour la poésie, en particulier la poésie contemporaine. En 2014 et 2015, il joue dans le spectacle Péguy-Jaurès créé au Festival de Théâtre de Figeac et dans Cabaret de la compagnie Opéra Éclaté.

Polly - Anandha Seethanen

Anandha s’est formée au théâtre à l’École Réunionnaise d’Acteurs, puis à l’Institut des Arts et Métiers du Spectacle de Paris. Elle s’est attachée à diversifier ses expériences dans les milieux du théâtre (Feydeau, Steve Gooch, création contemporaine...), de la musique (concerts et tours de chant France, Japon ...) et du cinéma (Nouvelle Cuisine...). C’est dans l’univers de la comédie musicale (Swinging Life, Le Roi Lion, Hair, Hairspray...) qu’elle a surtout évoluée ces dernières années. Elle joue dans Lost in the Stars et Cabaret de la compagnie Opéra Éclaté.

Jenny - Flore Boixel

Elle étudie auprès d’Annick Simon à l’école normale de musique de Paris. Avec Opéra Éclaté et le Festival de Saint-Céré elle participe à de nombreuses productions avec rôles : Berlin, revue Berlinoise des années 1920 (vendeuse) de Spolianski, La Traviata (Annina), le Roi Carotte (Corinne), L’Opéra de Quatre Sous (Jenny) de K.weill, Le Lac d’argent, La vie parisienne (baronne), La Belle Hélène (Bacchis) … Elle participe également à d’autres opéras et opérettes avec différents metteurs en scène et chefs d’orchestre: La Chauve-Souris, La bohème… Au théâtre, elle incarne le rôle d’Hélène dans la pièce Maison de Poupée d’Ibsen, mise en scène de Michel Fau. Elle aborde aussi la chanson française (La fête continue, Voyage à Saint Germain des Près, Le bal chantant) et chante en tant que voix solo avec le groupe Urban Sax.

Brown - Samuel Theis

Formé à l’ENSATT, Samuel Theis est acteur et metteur en scène. Au théâtre, il travaille avec Christian Schiaretti, Christophe Perton, Julie Brochen. Au cinéma, il fait ses débuts sous la direction de Bertrand Tavernier et Jean-Michel Ribes. Dans le téléfilm Versailles, réalisé par Thierry Binisti, il tient le rôle principal, le roi Louis XIV. Dans la série télévisée Un village français, il est Kurt, le jeune officier allemand. Sa mise en scène de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce remporte les Prix Théâtre 13 et SACD en 2011. Son moyen-métrage Forbach, réalisé avec Marie Amachoukeli et Claire Burger, remporte le 2ème Prix de la Cinéfondation à Cannes et le Grand Prix National au festival de Clermont-Ferrand en 2009. L’été 2013, il se lance dans la réalisation d’un long métrage intitulé Party Girl, en partie inspiré de la vie de sa mère qui remporte la catégorie un certain regard au Festival de Cannes 2014 ainsi que la Caméra d’Or.

Ailleurs sur le web

Sur le même thème