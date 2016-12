Cabaret 42e rue : Concert privé "carte blanche à Hervé Devolder"

Carte blanche à Hervé de Volder et ses invités Regardez 42e rue !

Les chanteurs :Franck Vincent, Fabrice Fara, Clara Hesse, Adrien Biry-Vicente, Christine Bonnard, Claudine Vincent,Patrice Latronche, Hervé Lewandowski, Julie Victor, Cathy Arondel, Laurent Bàn, Rachel Pignot, Milena Marinelli, Charlotte Filou,

Les musiciens

Thierry Boulanger, piano

Benoit Dunoyer de Segonzac, contrebasse

Marianne Devos, violon

Jean-Pierre Beuchard, guitare

Hervé Devolder

Musicien, comédien, metteur en scène, chanteur, auteur, compositeur…

S’il fallait passer en revue toutes les fonctions auxquelles s’adonnent tour à tour Hervé Devolder, on n’en finirait pas ! C’est que cet artiste touche-à-tout a eu une formation aussi riche que variée et refuse de mettre de côté un des domaines artistiques auxquels il a goûté.

Programmation musicale

LES FIANCES DE LOCHES (Jacques Mougenot/Hervé Devolder)

Gué ô gué

Chanteurs : Franck Vincent, Christine Bonnard, Adrien Biry-Vicente

Piano : Thierry Boulanger

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

La file d’attente

Chanteurs : Franck Vincent, Fabrice Fara, Clara Hesse, Hervé Devolder, Adrien Biry-Vicente, Christine Bonnard, Marianne Devos, Claudine Vincent

Piano : Thierry Boulanger

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Air de Michette

Chanteurs : Milena Marinelli, Fabrice Fara

Piano : Thierry Boulanger

Contrebasse :Benoit Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

Je dis : ça me dit

Chanteurs : Patrice Latronche, Hervé Devolder

Piano : Thierry Boulanger

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Mon coeur le sait

Chanteuse : Christine Bonnard

Piano : Thierry Boulanger

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

KIKI (Hervé Devolder)

Je marche dans Paris

Chanteuse : Milena Marinelli

Piano : Hervé Devolder

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

Noël Noël

Chanteuse : Milena Marinelli

Piano : Hervé Devolder

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

Les belles âmes

Chanteuse : Milena Marinelli

Piano : Hervé Devolder

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

Le Marin

Chanteuse : Milena Marinelli

Piano : Hervé Devolder

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

CHANCE (Hervé DEVOLDER)

La retardataire

Chanteuse : Julie Victor

Piano : Hervé Devolder

Contrebasse : Louis Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

La journée au bureau

Chanteuse Cathy Arondel

Piano : Hervé Devolder

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Guitare : Jean-Pierre Beuchard

La fin du boulot

Chanteurs : Hervé Lewandowski, Julie Victor, Cathy Arondel

Piano : Hervé Devolder

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Guitare : Jean-Pierre Beuchard

Aïe !

Chanteurs : Hervé Lewandowski, Julie Victor, Cathy Arondel

Piano : Hervé Devolder

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

Guitare : Jean-Pierre Beuchard

BABEL (Hervé Devolder)

Mea culpa

Chant : Julie Victor

Piano : Hervé Devolder

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

Coup de foudre

Chanteurs : Hervé Devolder, Rachel Pignot

Piano : Thierry Boulanger

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Violon : Marianne Devos

Guitare : Jean-Pierre Beuchard

99 millions d’euros

Chanteur : Laurent Bàn

Piano : Hervé Devolder

Contrebasse : Benoit Dunoyer de Segonzac

Guitare : Jean-Pierre Beuchard

Actualité

Cathy ARONDEL

Ø Festival d'Avignon: spectacle "Fausse Moustache, la comédie musicale" Cinévox à 12h15.

Ø Comédie musicale "Oliver Twist" 23 septembre à la salle Gaveau

Laurent BAN

Ø Concert à L'Européen 18 juin 2016 avec le groupe vocal "Les garçons"

Adrien BIRY-VICENTE

Ø Festival d'Opérette d'Aix les Bains dans l'Auberge du cheval Blanc dans le rôle de Célestin les 24 et 25 juillet 2016

Christine BONNARD

Ø mercredi 22 juin au Vingtième Théâtre pour une soirée spéciale organisée par Caroline Roelands "Youpi c'est reparti" avec la bande du "piano Zing", Patrick Laviosa, Denis Darcangelo, Jacques Verzier, Charlene Duval, Alexandre Bonstein, Benoit Romain et Pacal Marie, et...Nicole Croisille!

Ø tournage en juillet pour le prochain film de Philippe de Chauveron,

Ø nouvelle pièce d'Alexis Michalik "Edmond" (Rostand) dès septembre 2016 au Théâtre du Palais Royal

Thierry BOULANGER

Ø travaille actuellement sur les orchestrations d’un album pour Roberto Alagna réalisé par Yvan Cassar

Ø en septembre en alternance au piano avec Benoît Urbain dans le Cabaret «L’interlope» de Serge Bagdassarian à la Comédie Française

Marianne DEVOS

Ø Juillet aout comédie musicale «le Casting des Anges » de André Castillo au théâtre Pandora dans le rôle d'Ada

Fabrice FARA

Ø festival d’Avignon au Théâtre des Béliers 21h comédie de Jean Franco et Guillaume Mélanie « Un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires »

Patrice LATRONCHE

Ø cet été, mise en scène d’un spectacle pour enfant « Mr troto et Mme Trotar » qui traite d’amour et de la gestion du temps. Comment Mr Troto qui arrive toujours trop tôt pourra-t-il rencontrer madame Trotar qui arrive toujours en retard ? Un spectacle de théâtre avec deux clowns.

Ø du 20 au 26 juillet, le rôle de l’Empereur dans « L’Auberge du Cheval Blanc » au festival d’opérette d’Aix les Bains

Hervé LEWANDOWSKI

Ø comédie musicale « Alice » et « j'vous ai apporté des bonbons » à Avignon

Ø À la rentrée Oliver twist à la salle Gaveau.

Milena MARINELLI

Ø "Kiki, le Montparnasse des années folles" à 16h05 au Théâtre du Rouge Gorge dans le off du festival d'Avignon du 7 au 30 juillet

Rachel PIGNOT

Ø Spectacle musical de Rachel Pignot et Raphaël Callandreau : Naturellement Belle. À partir du 10 septembre au Studio Hébertot.

Julie VICTOR

Ø sortie du long métrage "sur quel pied danser", le 6 juillet : comédie sociale et musicale relatant la lutte d’ouvrières d'une usine de chaussures de romans sur Isère pour sauver leur entreprise. Avec François Morel, Pauline Etienne, Olivier Chantreau et Loic corbery de la comédie française. (avec des chansons de Clarika, Olivia Ruiz, Albin de la Simone, Jeanne Cheral)

Ø festival d’Avignon avec son spectacle "Julie VICTOR fait ce qu'elle veut" du 7 au 30 juillet, à 17.25 au Palace. Un spectacle qui mélange l'humour et la chanson

Franck VINCENT

Ø Grand théâtre de Luxembourg du 15 au 20 octobre prochain pour la reprise de Kiss me Kate, crée en Février dernier au théâtre du Châtelet

