Les comédies musicales préférées de Jean-Luc Choplin

Jean-Luc Choplin nous fait partager ses comédies musicales préférées

Programmation musicale

"42nd street" enregistrement Châtelet 2016

The sound of music Paroles et musique : Richard Rodgers / Oscar Hammerstein Sylvia Schwartz et Kevin Farrell (piano) : The hills are alive with the sound of music Emission "42e rue" du 01/12/2009

The king and i

Paroles et musique : Richard Rodgers / Oscar Hammerstein

Susan Graham, Lambert Wilson : Shall we dance

Enregistrement du Châtelet

Sweeney todd

Paroles et musique Stephen Sondheim

Caroline O Connor : The worst pies in London

Enregistrement France musique au Châtelet

Passion

Paroles et musique : Stephen Sondheim

Natalie Dessay : Loving you

Enregistrement France musique au Châtelet

Extrait de "42e rue" avec la troupe de Singin in the rain

Paroles et musique

Dan Burton : Singin in the rain

Enregistrement France musique "42e rue" le 15/03/2015

An american in Paris

Musique George Gershwin / paroles Ira Gershwin

Stairway to paradise

Enregistrement France musique au Châtelet

ACTUALITE

AMERICAN MUSICAL THEATRE LIVE! PARIS

Masterclass avec le performer Adam Cantor le 10 janvier

Prochain Cabaret 42e rue enregistré dimanche 8 janvier

Diffusion dimanche 15 janvier à 11h

Concert privé avec toute la troupe de "Un violon sur le toit" d'après les histoires de Sholem Aleichem avec les chanteurs et musiciens de Ars Lyrica dimanche 8 janvier à 11h au studio 105.

Réservation sur maisondelaradio.fr

La nouvelle production du PBA de Charleroi en co-réalisation avec Ars Lyrica

D’après Sholem Aleichem / Musique Jerry Bock / Paroles Sheldon Harnick / Livret Joseph Stein

Direction musicale Patrick Leterme

Mise en scène Emmanuel Dell’Erba

Chorégraphie Johan Nus

DISTRIBUTION

Chris De Moor (Tevye) Pati Helen-Kent (Golde) France Renard (Tzeitel) Sarah Manesse (Hodel) Marina Pangos (Chava) Jacques Calatayud (Lazar Wolf ) Nicolas Dorian (Motel Kamzoil ) Anthony Scott (Perchik ) Jérémy Legrand (Fyedka – Danseur) Anouk Ganzevoort (Yente) Aurélie Castin (Fruma Sarah) Marie-Catherine Baclin (Grand-Mère Tzeitel Shandel) Jean-Luc Baron (L'AubergisteLe Commisaire) Joël Minet (Le Rabbin) Jean-Charles Gosseries (Le Fils du Rabbin)

