Cabaret 42e rue : Concert privé avec Liz Callaway.

Enregistré le jeudi 10 mars à 19h au studio 106 pour réserver

maisondelaradio.com

•

•

•

*Liz Callaway * fait ses débuts à Broadway dans Merrily We Roll Along de Stephen Sondheim. C’est avec Baby qu’elle devient une star, étant alors citée pour les Tony Awards. Elle joue ensuite notamment dans Miss Saïgon, The Look of Love, Les Trois Mousquetaires et tient le rôle de Grizabella dans Cats pendant cinq ans.

Pour l’accompagner à ce cabaret 42e rue, la pianiste Charlotte Gauthier**.

Nouvel album : The Essential Liz Callaway

•

écoutez un extrait : https://soundcloud.com/playbillonline/not-a-day-goes-by

•

La violoniste Marianne Rivière, présidente de l'Orchestre Pasdeloup sera aussi notre invitée, elle nous parlera de la passion de l'Orchestre à jouer le répertoire de la comédie musicale.

•

•

Actualité : Concert

American DreamsDimanche 13 mars 2016 16 h 30

Paris : Cité de la Musique / Philharmonie de Paris

Davis Charles Abell, direction

Liz Callaway, chant

Arnaud Nuvolone, violon

Orchestre Pasdeloup

L’Orchestre Pasdeloup a été le premier orchestre à inviter Liz Callaway à Paris. L’Orchestre réunit à nouveau la star de Broadway, interprète d’Anastasia, et David Charles Abell, baguette rompue aux musicals.

Un programme qui allie répertoire symphonique – autour de personnages célèbres tels que Shéhérazade ou Carmen – et “tubes” de Broadway ou d’Hollywood indissociables de figures féminines – Ella Fitzgerald, Audrey Hepburn, Barbara Streisand, Adele…

Un programme plein de caractère et de swing !

•

Actualité disque

•

Rhapsody in Paris : un disque inédit avec le Trio Tortiller

Dans les bacs fin mars 2016.

L’Orchestre Pasdeloup et Franck Tortiller, avec différentes formations jazz, s’associent sur scène depuis plusieurs années désormais.

Un enregistrement inédit autour des œuvres de Gershwin – Porgy & Bess, Concerto en fa – et de standards du jazz interprétés par l’Orchestre Pasdeloup et le Trio Tortiller. Une version innovante associant orchestre symphonique et trio jazz avec Franck Tortiller (vibraphone, marimba), Patrice Héral (batterie) et Yves Torchinsky (contrebasse).

•

Notre prochain Cabaret 42e rue

•

Concert privé avec la troupe de "L'Opéra de quat'sous" de Kurt Weill et Bertolt Brecht par Opera Eclaté dirigé par Olivier Desbordes avec Anandha Seethanen, Eric Perez , Nicole Croisille, Patrick Zimmermann, Flore Boixel, Sarah Lazerges, Samuel Theis.

En direct et en public du studio 106 le dimanche 10 avril à 11h

pour réserver maisondelaradio.com

•

[Jeu concours

](http://www.francemusique.fr/evenements/partez-londres-pour-assister-une-comedie-musicale-avec-42e-rue)

à partir de la semaine prochaine gagnez un voyage à Londres pour assister à une comédie musicale en écoutant 42e rue

•

Du 20 mars au 10 avril, chaque dimanche 42e rue offre à ses auditeurs deux voyages pour deux personnes à Londres pour assister à une comédie musicale. Chaque semaine, une comédie musicale différente est en jeu. En partenariat avec la Société des Théatres de Londres et Eurostar

•

Programmation musicale

Live

Ø The Trolley song, extrait du film musical américain de Charles Walters, “Parade de printemps”

Ø Not a day goes by, extrait de “Merrily we Rollalong” de Stephen Sondheim

Liz Callaway et Charlotte Gauthier

•

The story goes on, extrait du film “Baby”

Label : Varese Sarabande

Live

Ø Journey to the past / Once upon in December extrait de “Anastasia” paroles Lynn Ahrens et Stephen Flaherty

Ø Memory, extrait de “Cats” d’Andrew Llyod Webber

Liz Callaway et Charlotte Gauthier

•

The gentleman is a dope

Label : Masterworks Broadway

Live

Ø Moon river chanson de Henri Mancini

Ø Meadowlark de Stephen Schwartz

Liz Callaway et Charlotte Gauthier

Captation France Musique

Dan Burton et l’Orchestre Pasdeloup extrait de “Singin In The Rain”

Live

Ø What more do I need de Stephen Sondheim

Liz Callaway et Charlotte Gauthier

Ailleurs sur le web

Sur le même thème