Cabaret 42e rue : concert privé avec les troupes des comédies musicales «31 » et « Oliver Twist »

"31"

Une Comédie (Musicale)

De

Gaétan Borg et Stéphane Laporte

Musique : Stéphane Corbin

Mise en Scène : Virginie Lemoine

Avec :

Carole Deffit, Valérie Zaccomer, Alexandre Faitrouni, Fabian Richard, au piano : Stéphane Corbin

Une Comédie (Musicale) Inhabituelle Pour Raconter Une Amitié Extraordinaire

Il y a 10 ans, pour une raison qu'on ne connaît pas encore, Stéphane, Victoire, Anthony et Ruben avaient décidé de passer ensemble les 31 décembre à venir, et pas forcément pour fêter le nouvel an ! On les découvre le 31 décembre 1999. C'est une de leurs réunions rituelles, une photo supplémentaire de leur amitié… jusqu’à ce qu'éclatent leurs non-dits en une dispute épique !

Avant qu’ils n'aient pu s’expliquer, et qu’on comprenne les sources de ce grand ras le bol amical, nous allons remonter le temps avec eux, de 31 en 31, jusqu’à leur premier réveillon en 1979. Ils auront alors 8 ans, 13 ans, 16 ans et 25 ans !

Dans "31", c'est le passé qui fait avancer l'intrigue ! Le public suit un jeu de piste à travers le temps, où le Happy End sera un Happy Beginning... Car au moment où l'on s'y attend le moins, on reviendra à leur dispute de 1999 pour un dénouement inespéré. - Reprise de "31" au Studio des Champs Elysées à Paris le 3 février 2017

Oliver Twist

"Oliver Twist"est l'une des créations de la rentrée : le spectacle inspiré de l'oeuvre de Charles Dickens créé par le compositeur Shay Alon et Christopher Delarue démarre le 23 septembre à la Salle Gaveau.

Une troupe de 15 comédiens – chanteurs – danseurs et un orchestre de 7 musiciens revisiteront avec passion et génie le chef-d’œuvre de Charles Dickens. Quand un monument de la littérature classique nous replonge dans les tréfonds du XIXème siècle londonien… Quand tantôt la noirceur, tantôt l’éclat des personnages de Dickens vibrent à l’unisson avec bois, cordes, cuivres, claviers et percussions… La magie ne peut opérer qu’à la Salle Gaveau. Son charme ancien et son acoustique exceptionnelle donneront toute sa quintessence à ce petit bijou dans lequel la beauté de l’histoire et la qualité de son interprétation toucheront en plein cœur les adultes comme les plus jeunes. Plus qu’un musical, ce spectacle est une course à la Vie : depuis sa naissance, Oliver lutte pour se frayer un chemin et surmonter un à un les dangers, les obstacles, les manipulations. C’est cet incroyable et saisissant parcours, écrit et mis en musique par Christophe Delarue et Shay Alon, mis en scène par Ladislas Chollat, que la Salle Gaveau, classée monument historique, vous permettra de vivre à pleins poumons à partir du 23 septembre 2016.

Programmation musicale

•

« 31 »

« Encore un 31 » « Prélude » « Tu fais ce que tu veux » par Carole Defitt, Valérie Zaccomer, Alexandre Faitrouni, Fabian Richard

« Sous quel arc en ciel » par Valérie Zaccomer

« L’aveu » par Fabian Richard

« Ceux qui nous aident à sourire » par Carole Defitt, Valérie Zaccomer, Alexandre Faitrouni, Fabian Richard

Au piano et compositeur : Stéphane Corbin

Les auteurs : Gaétan Borg et Stéphane Laporte

Metteur en scène : Virginie Lemoine

•

« Oliver Twist »

“Une belle journée” par Cathy Arondel, Nicolas Motet accompagné du chorus

« Fastoche » par Arnaud Léonard accompagné du chorus

« A quoi bon » par David Alexis

« Irréparable » par Gilles Vajou

« Grace à fagin » par Nicolas Motet

Au piano : Shay Alon

Chorus : David Alexis, Arnaud Léonard, Benoît Cauden, Jeff Broussoux, Sébastien Valter, Marina Pangos, Hervé Lewandowski, Jennifer Barre, Juliette Béhar, Xavier Ecary, Christopher Delarue, Théa Anceau, Emmanuel Breton, Cathy Arondel, Prisca Demarez, Gilles Vajou

Dimanche 2 octobre, hommage à Anne Germain

(voix chantée de Catherine Deneuve dans "Les Demoiselles de Rochefort" et "Peau d'âne", voix française chantée de Tania Elg dans "Les Girls", Rita Hayworth dans "Pal Joey", Samantha Eggar dans "L'extravagant Dr Dolittle", Neva Small dans "Un violon sur le toit", Ann Reinking dans "Annie", etc.) s'en est allée hier cuisiner des cakes d'amour dans l'au-delà... (Rémi Caramel)

