Cabaret 42e rue : concert privé avec la troupe de l'Opéra de quat'sous de Kurt Weill, nouvelle production de Jean Lacornerie.

Regardez 42e rue ! Regardez en intégralité la "42e rue" du 30 octobre qui recevait en direct et en concert la troupe de l'Opéra de Quat'sous, la nouvelle production de Jean Lacornerie actuellement en tournée en France.

avec les chanteurs :

Gilles Bugeaud : Tiger» Brown

Pauline Gardel : Polly Peachum

Vincent Heden : Mackie Messer

Nolwenn Korbell : Jenny

Amélie Munier : Lucy

Florence Pelly : Celia Peachum

Jacques Verzier : Jonathan Jeremiah Peachum

au piano : Stan Cramer

à l'accordéon : Romuald Lefèvre

et

Jean Lacornerie, metteur en scène et Patrick Béve de la Clef des Chants

L’opéra de quat’sous écrit en 1928 par Brecht à partir de L’Opéra des gueux de John Gay, est un portrait brutal de l’humanité moderne. Il mêle drame, cabaret sensuel et burlesque dans une énergie de crépuscule du monde. La lucidité dévastatrice qu’exprime Brecht est portée par la musique de Weill et par des chansons comme des coups au plexus. Brecht et Weill nous plongent dans la fange pour que nous nous ébrouions, prenions de la distance, regagnons l’humanité.

Pour Jean Lacornerie, ce chef d’œuvre est la source du théâtre musical du XX° siècle. On y respire un parfum unique d’ironie et de nostalgie, de désespoir et de légèreté que seul le mélange de la musique et du théâtre peut provoquer.

En tournée en France :

du 3 au 12/11/16 Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon

16 et 17/11/16 20:00 Maison de la Culture, Bourges

25/11/16 20:30 Théâtre du Vellein, Villefontaine

02/12/16 20:30 Les Scènes du Jura, Dole

08/12/16 20:30 Le Manège, Reims

du 13 au 17/12/16 20:30 Théâtre Jean Arp, Clamart

5 et 6/01/17 20:00 Théâtre de Cornouaille, Quimper

12/01/17 19:30 Théâtre de Privas, Privas

17/01/17 20:30 Maison de la Culture, Amiens

27/01/17 20:30 Centre culturel Aragon, Oyonnax

31/01/17 20:30 Théâtre, Villefranche sur Saône

Production : La Clef des Chants

Retour en images de l'émission :

Programmation musicale :

♫ Kurt Weil

L'Opéra de quat'sous

Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens /Chant de la vanité de l’effort humain

Jacques Verzier, chant

Romual Lefèbvre, accordéon

Stan Cramer, piano

♫ Kurt Weil

L'Opéra de quat'sous

Salomonsong / La chanson de Salomon

Nolwenn Korbell, chant

Romual Lefèbvre, accordéon

Stan Cramer, piano

♫ Kurt Weil

L'Opéra de quat'sous

Zuhälterballade / La ballade du souteneur

Vincent Héden, chant

Nolwenn Korbell, chant

Stan Cramer, piano

♫ Kurt Weil

L'Opéra de quat'sous

Erstes Dreigroschenfinale / Premier final de quat’sous

Jacques Verzier, chant

Pauline Gardel, chant

Florence Pelly, chant

Stan Cramer, piano

♫ Kurt Weil

L'Opéra de quat'sous

Ballade vom angenehmen Leben / Ballade de la vie agréable

Vincent Héden, chant

Stan Cramer, piano

♫ Kurt Weil

L'Opéra de quat'sous

Eifersuchtsduett / Le duo de la jalousie

Pauline Gardel, chant

Amélie Munier, chant

Stan Cramer, piano

♫ Kurt Weil

L'Opéra de quat'sous

Die Ballade von der sexuellen Hörigkeit / La Ballade de la dépendance sexuelle

Florence Pelly, chant

Romual Lefèbvre, accordéon

Stan Cramer, piano

♫ Kurt Weil

L'Opéra de quat'sous

Kanonensong/Le duo des canons

Gilles Bugeaud, chant

Vincent Heden, chant

Stan Cramer, piano

♫ Kurt Weil

L'Opéra de quat'sous

Drittes Dreigroschenfinale / Troisième final de quat’sous

Gilles Bugeaud, chant

Vincent Héden, chant

Pauline Gardel, chant

Florence Pelly, chant

Jacques Verzier, chant

Romual Lefèbvre, accordéon

Stan Cramer, piano

♫ Kurt Weil

L'Opéra de quat'sous

Die Moritat von Mackie Messer / La complainte de Mackie Messer

Amélie Munier, chant

Romual Lefèbvre, accordéon

Stan Cramer, piano