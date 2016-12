Cabaret 42e rue : Concert privé avec la troupe de "Kiss me Kate" de Cole Porter

Emissin enregistrée le jeudi 28 janvier à Radio France

Avec les chanteurs de "Kiss me, Kate " la production du Théâtre du Châtelet :

Jasmine Roy, David Pittsinger, Francesca Jackson, Alan Burkitt et la pianiste Charlotte Gauthier.

Retrouvez la comédie musicale Kiss me Kate au Théâtre du Châtelet du 3 au 12 février 2016.

Sous la direction musicale de David Charles Abell et dans une mise en scène de Lee Blakeley.

•

•

Francesca Jackson

•

Actualité

Concert « Broadway Melody » consacré à Cole Porter

•

Tous les mois, la série de concerts « Broadway Melody » propose de découvrir la magie des comédies musicales américaines à travers des rencontres musicales thématiques. Sur scène, les airs sont présentés par un historien de la comédie musicale et interprétés par des talents internationaux de la comédie musicale, sous la direction de Lauren Van Kempen et Mathieu Serradell.

La deuxième saison débute avec le compositeur Cole Porter, par les interprètes Christine Buffle (Kiss me Kate, Théâtre du Châtelet), Scott Emerson (Into the Woods, Théâtre du Châtelet), Maxime de Toledo (Passion, Théâtre du Châtelet) et Lauren Van Kempen (Kiss me Kate, Théâtre du Châtelet), accompagnés au piano par Mathieu Serradell (CATS, Théâtre Mogador). Une rencontre présentée par Jean-Luc Jelery.

Les dimanches 27 mars et 3 avril à 20h à l’Auguste Théâtre - 6 impasse Lamier - 75011 Paris.

Informations et réservations sur le site de l'Auguste Théâtre

Programmation musicale

Ø LIVE

Another Openin par Jasmine Roy

So In Love et par David Pittsinger

Bianca par Alan Burkitt

Always True To You par Francesca Jackson

Were Thin That Special Face par David Pittsinger

Why Can't You Behave par Francesca Jackson et Alan Burkitt

Au piano Charlotte Gauthier

Traduction : Paloma

Ø DISQUE

Album : Kiss me Kate (OST 1953) I Hate Men par Kathleen Grayson

Label : Original Motion Picture Soundtrack R2 72152

Album : Kiss me Kate John Mc Glinn Tom Dick And Harry par David Gaines, Georges Dvorsky, John Mark Ainsley, Kim Criswell

Label : EMI 7540332

•

Album : Kiss me Kate Original Brush Up Your ShakespeareLabel : OCRCD6020

Album : Kiss me Kate (OST 1953) Too Darn Hot par Ann Miller

Label : Original Motion Picture Soundtrack R2 72152

Cabaret 42e rue en direct de Musicora :

•

DIMANCHE 7 FEVRIERà 11h

Avec :

•

Isabelle Georges, Frederik Steenbrin k et Yann Ollivau : extraits du spectacle "Isabelle Georges chante Maury Yeston, le compositeur de « Nine » et « Grand Hotel »

•

L’ensemble Opera Fuoco dirigé par David Stern : Extraits de « Candide » de Leonard Bernstein avec Jennifer Courcier – soprano, Lea Desandre et Majdouline Zerari – mezzos, Martin Candela et Etienne Duhil de Bénazé - ténors, Kayo Tsukamoto - pianiste et David Stern - chef

•

Dalia Constantin, Sylvain Mathis et Daniel Glet : extraits de leur spectacle« Bons baisers de Broadway » produit par La Clé des Chants actuellement en tournée dans le nord.

Ailleurs sur le web

Sur le même thème