Cabaret 42e rue : Comédies musicales, les premières créations 2021 : En direct du Carreau du Temple

Avec la troupe de « Contre-temps » de Samuel Sené et Raphaël Bancou et de « Mars 2037 » de Pierre Guillois.

L'émission sera en direct vidéo sur le Facebook de "France Musique" et de "42e rue"

Au programme

« Contre-temps » une pièce de Eric Chantelauze, Samuel Sené et Raphaël Bancou

Avec le Trio Opaline : Marion Rybaka, Marion Préïté (voix) accompagnées par Raphaël Bancou au piano

Spectacle musical d'après la vie de François Courdot. Comment un chef d’orchestre français d’opérette s’est-il retrouvé à New York, rêvant de composer pour Broadway ? C’est l’histoire sensationnelle de François Courdot (1919-1968), jusqu’à ce jour largement méconnu du grand public, et pourtant artiste incontournable à l’œuvre singulière et à la vie fantasque.

«Mars 2037» Comédie musicale spatiale de Nicolas Ducloux et Pierre Guillois

Avec les voix de Marie Oppert, Pierre Samuel, Elodie Pont, Quentin Moriot, Charlotte Marquardt, Jean-Michel Fournereau accompagnées au piano par Gabrielle Godart

Après une sélection forcenée, trois astronautes sont choisis pour la première expédition humaine vers la planète Mars. Ce voyage est le rêve de l’archi-milliardaire Pablo De Faïa, mais attention, c’est un aller simple.

Prochain Cabaret 42 rue : The Music Man de Meredith Willson, dimanche 28 février en direct du Carreau du Temple (Paris)

Avec les voix de Jacques Verzier, Pierre Héritier, Cloé Horry, Grégoire Mour, Benoît Rameau, Pierre Héritier, Louis de Lavignère accompagnées par le pianiste Grégory Kirche

Jean Lacornerie, metteur en scène

The Music Man raconte l’histoire d’un escroc, Harold Hild, qui parcourt les petites villes des États-Unis pour vendre un nouveau concept de « système de pensée » qui permettrait de jouer de la musique sans apprendre. (Opéra de Lyon et Théâtre de la Croix-Rousse).

