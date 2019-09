Cabaret 42e rue : Comédie musicale, Next generation

En direct et en public du Carreau du Temple

Comédie musicale, Next generation

Avec les chanteurs :Juliette Behar, Doryan Ben, Cerise Calixte, Vincent Gillieron, Tatiana Matre, Gwendal Marimoutou, Dong Michaxu et Simon Froget-Legendre (piano) : ils font partie de la génération montant du théâtre musical en France.

Ils ont été choisis par la rédaction du magazine "Regard En Coulisse" qui à l’occasion de son 20e anniversaire se voit proposer une carte blanche sur la 42e rue, en collaboration avec Laurent Valière.

Aucun des 8 invités n'est jamais venu à ce jour dans 42e rue interpréter un air en solo. Une distribution variée qui témoigne de la diversité des talents et de la richesse actuelle du vivier du théâtre musical en France. Ils interpréterons des classiques et des œuvres nouvelles du théâtre musical, de Stephen Sondheim à Stephen Schwartz et George Gershwin.

Avec Stéphane Ly-Cuong et Rémy Batteault, rédacteurs en chef de Regard en Coulisse.

Réservation sur Maison de la Radio

Nous vous proposons de gagner des places pour

Le dimanche 15 septembre à 16h à l’Opéra de Massy (91)

Pour « Une Vie à Broadway »

Création originale avec reprises des plus grandes comédies musicales de Broadway

Par le ​​​​​​​​​​Chœur SoLaRé sous la direction de Xavier Stouff

220 choristes : adultes, jeunes et enfants - 6 musiciens professionnels

Un spectacle complet avec musiciens professionnels, chœurs amateurs des Hauts-de Seine de haut niveau, solistes, danseurs et comédiens,…

Une vieille dame raconte à ses petits-enfants sa carrière de comédienne de music-hall. Elle évoque à leur demande ses souvenirs, ses anecdotes et l’histoire de sa vie d’artiste au cœur du temple de la comédie musicale. Chant, danse et théâtre s’entremêlent tout au long de la représentation avec de nombreux costumes, accessoires et effets de scène. Très vite, la magie opère et les 220 choristes s’enflamment et transportent les spectateurs jusqu’à New-York, où ils interprètent, en version originale, les grands airs de comédies musicales mythiques. L’énergie de Broadway est bien là : le frisson de la scène, l’intensité des émotions, l’amour, la joie, la tristesse, la colère, la trahison…

