Cabaret 42e rue : Carte blanche à Laurent Pelly

Carte Blanche à Laurent Pelly

Si Laurent Pelly met en scène des opéras à travers le monde, du Metropolitan Opéra de New York à l'Opéra de Paris, il a au début de sa carrière mis en scène les spectacles musicaux "Souingue" et "Et Vian ! En avant la zique !" et est amateur du genre de la comédie musicale. Laurent Pelly est aujourd'hui codirecteur du Théâtre National de Toulouse où il prépare sa prochaine mise en scène "Les Oiseaux" d'Aristophane.

Pour cette carte blanche, il a choisi quatre artistes issus de l'opéra, du théatre et de la comédie musicale qui interpréteront notamment des extraits de "Hello Dolly", "Charlie et la Chocolaterie", "Follies" de Stephen Sondheim, ou encore "Funny Girl" de Jule Styne.

Avec Natalie Dessay, Sylvia Berger (de la Comédie Française), Florence Pelly et Laurent Naouri.

Directeur musical : Thierry Boulanger.