Cabaret 42e rue : carte blanche au comédien et chanteur Vincent Heden

Concert privé : "carte blanche à Vincent Heden"

avec les chanteuses Florence Pelly et Rachel Pignot

au piano Paul Staïcu

En direct et en public du studio 106 le dimanche 15 mai à 11h

Vincent Heden est à l'affiche jusqu'au 12 juin de "Love Circus" aux Folies Bergère.

Actualité :

Vincent Heden

Love Circus aux Folies Bergère (Paris) jusqu'au 12 juin

Et à la rentrée : à l'affiche de "L'Opera de quat'sous" de Kurt Weill et Bertolt Brecht mis en scène par Jean Lacornerie

1er et 2 octobre 2016 : Le Channel, scène nationale de Calais (62)

7 et 8 octobre 2016 : Centre culturel Balavoine - Arcques (62)

14 et 15 octobre 2016 : L’Escapade - Hénin-Beaumont (62)

18 octobre 2016 : Le Colisée de Roubaix (59)

du 3 au 11 novembre 2016 : Théâtre de la Croix-Rousse - Lyon (69)

Rachel Pignot

"Au bar de l'Estran":

Paris, au Connétable à 18h, le 5 et le 19 juin.

Conflans-Sainte-Honorine, au Story-Boat à 21h, le 30 juin.

"Les Frangines chantent les sœurs Etienne", à Conflans-Sainte-Honorine, au Story-Boat à 21h, le 23 juin

"Naturellement Belle" cet été dans le cadre du festival OFF d'Avignon, au théâtre "Le coin de la lune" à 17h30.

"Naturellement Belle", à Paris les samedis 17h et dimanches 19h à partir du 10 septembre 2016

Florence Pelly :

Notre prochain Concert privé :

"Carte blanche au compositeur Hervé de Volder".

Hervé de Volder est nommé cette saison deux fois aux Molière dans la catégorie Meilleur spectacle musical avec "Les Fiancés de Loche" et "Kiki". On lui doit également un autre grand succès : "Chance".

En direct et en public du studio 106 le dimanche 19 juin à 11h

Réservations bientôt ouvertes sur maisondelaradio.fr

Programmation musicale :

Vincent Heden : Le Baiser de la femme araignée (John Kander, Fred Ebb, Stéphane Laporte)

Vincent Heden : Le cerveau (Frankenstein Junior) (Mel Brooks, Stéphane Laporte)

Vincent Heden : Je ne t'aime pas (Maurice Magre, Kurt Weill)

Rachel Pignot : Sommeil Bleu (Dreyfus) (Michel Legrand, Didier Van Cauwelaert)

Florence Pelly : Taking a chance on love (Vernon Duke)

Vincent Heden , Rachel Pignot : J'ai 5 ans (Milton Schafer, Vincent Heden, Agnès Bourry)

Florence Pelly, Vincent Heden : Nowadays (John Kander, Fred Ebb)

Vincent Heden : L'arrosoir (Robert Desnos)

Vincent Heden : My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Rachel Pignot, Florence Pelly, Vincent Heden : l'Autruche (Emilie Jolie) (Philippe Chatel)

