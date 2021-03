Cabaret 42e rue : Carte blanche à Jérôme Pradon

Jérôme Pradon invite ses amis et retrace sa carrière en musique

Découvert dans le rôle de Marius dans « Les Misérables » au Théâtre Mogador, Jérôme Pradon a ensuite fait carrière dans les pays anglo-saxons : il a incarné l’acteur principal masculin dans « Miss Saïgon » à Londres, fit partie de la création de « Martin Guerre » et de « The Lord of the Rings ». En France, Jérôme Pradon a incarné Guido dans l’adaptation française de « Nine » de Maury Yeston et fit partie de la troupe de « Mamma Mia » au Théâtre Mogador.

Jérôme Pradon et ses amis

Avec Roxane Le Texier, Florence Coste, Sophie Tellier, Tristan Robin, Jasmine Roy, Sinan Bertrand, Kelly Price (sous réserve), au piano Daniel Glet et au violoncelle Isabelle Sajot

Programmation musicale

Folies: Ah Paris Paroles et musique : Stéphane Sondheim

Jérôme Pradon (voix) Daniel Glet (piano)

Evita: You must love me

Musique : Andrew Lloyd Webber / Paroles : Tim Rice

Jérôme Pradon (voix), Isabelle Sajot (violoncelle), Daniel Glet (piano)

Les Misérables: Le cœur au bonheur

Musique : Claude-Michel Schönberg / Paroles Alin Boublil

Florence Coste, Roxane Le Texier, Tristan Robin (voix), Daniel Glet (piano)

A star is born :The man that got away

Musique : Harold Arlen, Ira Gershwin

Jasmine Roy, Jérôme Pradon (voix), Daniel Glet (piano)

Liane de Pougy: J’coute cher

Paroles et musique Sophie Tellier

Sophie Tellier (voix), Daniel Glet (piano)

Kiss of the Spiderwoman

Musique : John Kander / Paroles : Fred Ebb

Jérôme Pradon (voix), Daniel Glet (piano)

Aspects of love :Other Pleasures

Musique :Andrew Lloyd Webber / Paroles : Dan Black

Jérôme Pradon (voix), Daniel Glet (piano)

Chess:I Know him so well

Musique : Benny Andersson

Jérôme Pradon, Sinan Bertrand (voix), Daniel Glet (piano)

Pirates - Le destin d'Evan Kingsley

Paroles et musique : Samuel Safa

Jérôme Pradon (voix) Daniel Glet (piano)

Send in the clowns

Paroles et musique : Stéphane Sondheim

Jérôme Pradon (voix) Daniel Glet (piano)