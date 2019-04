Cabaret 42e rue : Carte blanche au comédien et chanteur David Alexis

David Alexis a une formation complète musicale et de comédien, il a étudié à l'école Jacques Lecoq. Sur scène, il a joué au Théâtre Mogador dans "Le Bal des Vampires", à la Salle Gaveau dans la nouvelle comédie musicale "Oliver Twist", au Casino de Paris Bernadette dans "Priscilla folle du désert" et à Bobino manié des marionnettes tout en jouant et chantant dans l'adaptation française de "Avenue Q".

Il invite ses amis artistes pour un concert partagé : Annie Cordy, Sophie Delmas, Prisca Demarez, Virginie Perrier, mais aussi la troupe de "Je t'aime, tu es parfait change" qu'il a co-adapté en français, le chœur de Oliver Twist et les étudiants de l'Ecole de Comédie Musicale où il est intervenant.

Avec :

Ariane Pirie

Emmanuelle Rivière

Arnaud Denissel

Virginie Perrier

Xavier Ecary

Juliette Behar

Thea Anceau

Christopher Delarue

Jennifer Barre

Sophie Delmas

Annie Cordy

Prisca Demarez

Les étudiants de l'Ecole de Comédie musicale

Charles Schmitt, Jean-Luc Berkovits, Eloïse Miletto, Janis Palu, Léa Mazmanian, Merwan Benmansour, Chelsee Gunputh, Lucie Tassel, Fanny Haendler, Lyhla Ledesma, Bonny Durand,Benjamin Cohen, Nawel Khaldi, Clément Malet

Direction musicale : Daniel Glet

Basse : Benoit Dunoyer de Segonzac

En direct et en public du Carreau du Temple (2 rue Perrée Paris 3e).

Programmation musicale

Cabaret

Musique : John – paroles : Fred Ebb, adaptation française Eric Taraud

Willkommen : David Alexis

I love you you're perfect now change

Musique : Jimmy Roberts – paroles Joe di Pietro (adaptation française Emmanuelle Rivière)

Prologue : David Alexis et Ariane Pirie, Emmanuelle Riviere et Arnaud Denyssel

Les parapluies de Cherbourg

Musique : Michel Legrand – paroles : Jacques Demy

La gare : Virginie Perrier, David Alexis

Kiss Me Kate

Paroles et musique : Cole Porter

Aanother opening : élèves de l'ECM

Oliver Twist

Musique : Shay Alon - paroles Christopher Delarue

Le jeu : David Alexis - Xavier Ecary, Juliette Behar, Thea Anceau, Christopher Delarue, Jennifer Barre

Priscilla folle du desert

Paroles et musique : Ken Hirsch and Ronald Miller

I've never been to me : David Alexis

1984, le musical

Musique Eric Melville - paroles : Boris Bergman

Je vois : Sophie Delmas

Le bal des vampires

Musique : Jim Steinman – paroles : Micheal Kunze

La logique et la science : David Alexis

Hello Dolly

Musique et musique : Jerry Herman

Hello Dolly : Annie Cordy et David Alexis

Avenue Q

Paroles et musique : Robert Lopez, Jeff Marx (adaptation française Bruno Gaccio)

Internet c'est pour le cul : David Alexis et Prisca Demarez

Davis Alexis à la soirée des 10 ans de 42e rue au studio 104, le 27 octobre dernier. Avec l'orchestre de 42e rue dirigé par Thierry Boulanger

Regardez 42e rue

Retrouvez prochainement ici les vidéos de l'émission.

Prochain Cabaret 42e rue

Cabaret 42e rue : Irving Berlin en concert

A l'occasion du 20e anniversaire de la disparition du grand auteur compositeur de Broadway et la Tin Pan Alley, compositeur entre autres du titre "White Christmas" vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde et repris par des nombreux artistes, les artistes chanteurs de "Broadway Melody" proposent de larges extraits de leur spectacle autour de la carrière d'Irving Berlin.

Avec

Dalia Constantin (Into the woods au Théâtre de la Croix Rousse, Wonderful Town à l'Opéra de Toulon, La famille Adams)

Lauren Van Kempen (The King and I au Châtelet, Wonderful Town à l'Opéra de Toulon)

Maxime de Toledo (Wonderful Town à l'Opéra de Toulon, Into the woods au Théâtre de la Croix Rousse)

Scott Emerson (Sweeney Todd, Sunday in the Park with George au Théâtre du Châtelet)

Avec Caroline Emmet, petite fille de Irving Berlin.

