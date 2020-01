The Pajama Game en concert

La comédie musicale de l’âge d’or de Broadway « The Pajama Game » est montée pour la première fois en France. En 1954, elle parlait d’une grève dans une usine. Nous recevons la troupe et l’orchestre au complet en direct du Carreau du Temple.

C’est vraiment une comédie musicale que le public français ne connait pas. Mais qui est passionnante et située en plein dans ce qu’on appelle l’âge d’or de Broadway. Et que Jean-Luc Godard avait nommé « La première comédie musicale socialiste ».

A sa tête, des géants ou des futurs géants en 1954.

Georges Abbott à la mise en scène et au livret : c’est lui qui avait mis en scène On the town de Leonard Bernstein et Jerome Robins et Wonderful Town de Leonard Bernstein.

Bob Fosse, le futur réalisateur de Cabaret et génial metteur en scène de Chicago.

Derrière lui, Jerome Robbins, le futur metteur en scène de West Side Story.

Puis un duo de jeunes auteurs d’environ 30 ans choisis par Frank Loesser, le compositeur de Guys and Dolls.

En 1954, en plein chasse aux sorcières, la fureur anticommuniste qui sévit aux Etats-Unis, ils proposent l’impossible à Broadway : une comédie musicale qui se déroule dans une usine en grève.

Et c’est un triomphe : plus de 1000 représentations.

Son titre : The Pajama Game, l’usine de pyjama.

En France, on ne connait que son adaptation au cinéma par Stanley Donen, le coréalisateur de Chantons sous la pluie, avec Doris Day.

Cette pièce musicale est montée pour la première fois en France. Et après sa création à Lyon, par le Théâtre de la Croix-Rousse et l’Opéra de Lyon, elle est en tournée en France.

Nous recevons aujourd’hui sa troupe au complet.

Avec une particularité.

Les acteurs ne savent pas seulement jouer, chanter et danser. Mais ils composent aussi l’orchestre !

L’œuvre dénonce déjà les cadences infernales dans cet atelier de confection : lorsque le rideau se lève, les jeunes ouvrières sont attablées à leur machine à coudre, et leur cadence est vérifiée par un contremaître.

Avec les artistes

Dalia Constantin, Marianne Devos, Marie Glorieux, Vincent Heden, Pierre Lecomte, Mathilde Lemonnier, Alexis Mériaux, Amélie Munier, Zacharie Saal, Cloé Horry, Sébastien Jaudo et son metteur en scène Jean Lacornerie.

Piano : Sébastien Jaudon - Percussions : Gérard Lecointe - Contrebasse : Daniel Romero

En 1957, Stanley Donen (Chantons sous la pluie) adaptait The Pajama Game au cinéma avec Doris Day. Une des magnifiques chorégraphies de Bob Fosse : Hernando’s hideway.

Opéra de Rennes - du 29 janvier au 1er février

Grand Théâtre, Angers - 05 et 06 février

Théâtre Graslin, Nantes - Du 09 au 13 février

La Maison – Maison de la Culture de Nevers - 18 février

Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon - 21 février

Maison de la Culture, Bourges - 03 et 04 mars

Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand - 19 et 20mars

Le Théâtre, Scène Nationale, Saint-Nazaire - 01 et 02 avril

Opéra de Saint-Etienne - 08 avril

En direct et en public du Carreau du Temple