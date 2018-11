Au salon du livre Radio France avec les troupes de Tom Sawyer, le Baiser de la femme araignée et de La Goulue

Cabaret 42e rue à "Radio France fête le livre", au studio 104.

Avec les troupes de :

Nouvelle comédie musicale pour la jeunesse de Ludovic-Alexandre Vidal et Julien Salvia actuellement à l'affiche au Théâtre Mogador.

Parmi les chanteurs : Pablo CHERREY ITURRALDE, Yanis SI AHMED, Margaux MAILLET, Marie GLORIEUX, Nina BREGEAU, Véronique HATAT, Rémy CORRETTE, Antoine BEAURAING, Julien MIOR, Nicolas SOULIÉ et Baptiste JUGE.

De et avec Delphine Gransart actuellement au Théatre Essaion

Avec Matthieu Michard à l'accordéon.

"Le Baiser de la femme araignée"

Comédie musicale inédite en France d'après l'oeuvre de Manuel Puig, par les auteurs de "Chicago" et "Cabaret", John Kander et Fred Ebb, dans une adaptation française de Stéphane Laporte : découverte en avant-première de ce spectacle qui n'est pas encore programmé dans un théâtre en France.

Avec Jacques Verzier, Estelle Danière, Marie Ruggeri, Gaëtan Borg, Gregory Garell, Xavier Ducrocq, Damien Dadja et Daniel Glet au piano.

L'émission sera suivie d'une séance de dédicace du livre "42e rue, la grande histoire des comédies musicales" (éditions France Musique, Marabout).

Enregistré samedi 24 novembre à 16h.

Notre prochain "Cabaret 42e rue"

Dimanche 9 décembre : « Into the woods », de Stephen Sondheim

42e rue reçoit la troupe de la nouvelle production de « Into the woods », la comédie musicale de Stephen Sondheim, mise en scène par Olivier Benezech, sous la direction musicale de Samuel Sené. Avec Sinan Bertrand, Dalia Constantin, Scott Emerson, Grégory Garell, Alyssa Landry, Jean-François Martin, Jérôme Pradon, Jasmine Roy. Une production de La Clé des chants.

Into the woodssera à l’affiche de l’opéra de Massy les 19 et 20 janvier 2019 et au Théatre de la Croix-Rousse à Lyon du 19 au 23 mars.

© Radio France / (éditions France Musique/Marabout).

