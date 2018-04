Cabaret 42e rue : Hairspray et Opéraporno sur un même plateau

PROCHAIN CABARET

42e rue dimanche 1er avril au studio 105

Avec les chanteurs et musiciens des comédies musicales

, © Chloé Car

est une comédie musicale basée sur le film éponyme (1988) de John Waters

Mise en scène : Ned Grujic

Direction vocale et musicale : Raphael Sanchez

Les chanteurs :

Margaux Maillet (Tracy Turnblad)

Laura Nanou (Maybel Shakespeare)

Gilles Vajou (Monsieur Turnblad, père de Tracy et mari d’Edna)

Guillaume Bouchède (Edna Turnblad)

Matthieu Brugot (Corny Collins)

Tiffanie Jamesse (Ambe)

Bastien Jacquemard (Link)

Orchestre et choeur

OPERAPORNO (Théâtre du Rond Point)

, © Fabienne Rappeneau

texte et mise en scène : Pierre Guillois

composition musicale et piano : Nicolas Ducloux

Les chanteurs :

Lara Neuman (Clothilde)

Jean-Paul Muel (la vieille)

Flannan Obé (le fils)

François-Michel van der Rest (le père)

au violoncelle : Jérome Huille

au piano : Nicolas Ducloux

RETROUVEZ 42e rue

PROGRAMMATION MUSICALE

HairsprayGood morning Baltimore

Margaux Maillet

The Nicest Kids in Town("Le copain de tes rêves”)

Matthieu Brugot

I know where I've been(“Je sais d’où je viens”)

Laura Nanou

You're timeless to me(“T’es toujours dans l’coup”)

Gilles Vajou, Guillaume Bouchède

Opéra Porno

C’est un étang

Lara Neumann, - Flannan Obé, François-Michel van der Rest

Nicolas Ducloux, piano ; Jérôme Huille, violoncelle

Les clés

Lara Neumann, - Flannan Obé, François-Michel van der Rest

Nicolas Ducloux, piano ; Jérôme Huille, violoncelle

La Barque

Lara Neumann, - Flannan Obé, François-Michel van der Rest, Jean-Paul Muel

Hairspray

The Madison

Orchestre et Choeurs

Welcome to the Sixties

(“Welcome to the Sixties”)

Margaux Maillet, Guillaume Bouchède

You can't stop the beat

Toute la troupe de Hairspray ensemble