Cabaret 42e rue : "42e rue" reçoit la troupe de "42e rue".

Regardez 42e rue ! L'émission complète filmée par les équipes vidéo de France Musique

42e rue reçoit la troupe de "42nd street", une comédie musicale sur les chansons de Harry Warren et Al Dubin, inspirée du film de 1933. Un véritable festival de paillettes et de claquettes située en Amérique durant la dépression des années 30. Il s'agit de la dernière production initiée Jean-Luc Choplin, directeur du Théatre du Châtelet, depuis 2004.

42e rue reçoit pour un concert privé exclusif la troupe de cette comédie musicale qui offrira en avant première de nombreux extraits du spectacle et quelques numéros de claquette en direct, accompagnés au piano par le directeur musical Gareth Valentine.

Avec les chanteurs :

Monique Young - Peggy Sawyer

Dan Burton - Billy Lawlor

Ria Jones - Dorothy Brock

Alexander Hanson - Julian Marsh

Carl Sanderson - Bert Barry

Jennie Dale - Maggie Jones

Au piano : Gareth Valentine, direction musical

Mise en scène et chorégraphie : Stephen Mear

L'émission a lieu en direct du théatre du chatelet.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles - Théâtre du Châtelet, 2 rue Edouard Colonne - 75001 Paris

Programmation musicale :

♫ Bande originale du film 42nd Street (1933)

_You're getting to be habit to m_e

_Bebe Daniels

_

♫ 42nd Street - Original Broadway Cast

créé en 1980

_Overture : Audition

_Album : 42nd Street

Référence : RCA Records

_♫ 42nd Street - 2001 Broadway Cast

Go into your danc_e

_Album : 42nd Street - The New Broadway Cast Recordings

_Référence : Q Records