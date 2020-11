Broadway contre Donald Trump

Donald Trump est un spectacle en soi. Producteur à Broadway, devenu célébrité par la téléréalité, il s’est aliéné dès son élection les artistes, notamment du théâtre musical, qui ont dû en retour faire spectacle de leur opposition.

Prochain Cabaret 42e rue : Marie Oppert et Emma Kate Nelson en concert Retour sur 4 années de parodies et de protestation anti-Trump en musique.

Broadway vs Trump en 5 vidéos

Rosie O Donnel, août 2018 lors d’une marche anti-Trump à Washington : les manifestants interprètent « Do you hear the people sing », extrait des Misérables

Ben Platt, Lin Manuel Miranda lors de « March for our lives », mars 2018 : Mix de You will be found de la comédie musicale Dear Evan Hansen et The Story of Tonight de la comédie musicale Hamilton

Donald Trump, Steve Bannon parodié dans une parodie de Matilda, la comédie musicale : When I grow up dans The Late Late show avec James Corden

Randy Rainbow : A spoonful of clorox, pour lutter contre le Covid

« Covita » vidéo du The Lincoln Project

Bibliographie

Art et contestation aux États-Unis, par Violaine Roussel (PUF)

Résumé : L'arrivée au pouvoir de Donald Trump constitue-t-elle un « tournant » dans les rapports qu'entretiennent, aux États-Unis, les artistes avec la mobilisation politique ? C'est ce que semblent suggérer les très visibles prises de position anti-Trump, qu'elles soient le fait d'artistes engagés ou de célébrités d'Hollywood. L'élection de Trump à la présidence américaine marquerait bien un moment de rupture, un changement de cadres mentaux appelant de nouveaux répertoires d'action face à des menaces jugées inédites sur la liberté de création et d'expression. En s'attachant aux créations et à l'engagement anti-Trump dans des milieux artistiques aussi divers que ceux de la musique, du cinéma, du théâtre ou de la statuaire publique, cet ouvrage lie l'évolution du rôle civique des artistes à celles de la légitimité politique et du fonctionnement démocratique.

Editions : PUF

