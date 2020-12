Les théâtres sont fermés. 42e rue crée le concert imaginaire de Noël à Broadway, avec des orchestres symphoniques et des stars, de Liza Minnelli à Renée Fleming, de l’Orchestre Philharmonique de Radio France au Philharmonique de New York !

Broadway symphonique en trois vidéos

Nouvel An de l'Orchestre philharmonique de New York : Bernstein à Broadway. L'Orchestre Philharmonique de New York célèbre le centenaire de Leonard Bernstein, son légendaire directeur musical de 1958 à 1969.

"Climb Ev'ry Mountain", de la comédie musicale La Mélodie du bonheur, iciinterprétée lors du gala du printemps 2018 de l'Orchestre Philharmonique de New York par la lauréate d'un Grammy, d'un Emmy et d'un Tony Award Audra McDonald. Le concert était dirigé par Andy Einhorn.

Un avant-goût du concert de lancement de la plateforme vidéo de France Musique avec ARTE Concert avec ce bis interprété par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, la Maîtrise de Radio France, le Chœur de Radio France, dans une liesse digne d'un Broadway show ! Nul besoin de présenter la fabuleuse "Do-Re-Mi", chantée par Julie Andrews dans La Mélodie du bonheur...

Vidéo bonus

Le titre du film à reconnaître la semaine dernière était « Bons baisers d’Hollywood » dans lequel Meryl Streep incarne l'actrice Suzanne Vale. Son rôle est largement inspiré de la vie de Carrie Fischer, d'après l'autobiographie romancée Postcards From The Edge, publiée en 1987.

Jeu concours

Tentez de gagner le vinyle book « Les plus belles comédies musicales » par Laurent Valière (Wagram Music/Éditions France Musique)

Nous avons tous en tête un air de comédie musicale, de La La Land en passant par Hair, ou bien Mary Poppins. Ces spectacles ont bercé notre enfance et certains continuent de nous accompagner bien après. Leur secret ? Les comédies musicales s'imprègnent de l'air du temps et en font ressortir le meilleur. Véritables odes à la vie, ces shows qui mêlent chant, danse et théâtre inspirent et font toujours rêver plus de cent ans après leur création. Pour mieux comprendre l'histoire de cet art à part entière et l'engouement qu'il suscite toujours, Laurent Valière, producteur à France Musique de l'émission 42ème Rue et journaliste, décrypte les influences et le pouvoir des comédies musicales et raconte leur histoire.

Pour gagner ce vinyl book, répondez à la question posée par Laurent Valière durant l’émission en cliquant sur l’onglet Contact, avant mercredi minuit.

en cliquant sur l’onglet Contact, avant mercredi minuit. Le gagnant sera tiré au sort et annoncé par Laurent Valière dimanche prochain.

Revivez la grande soirée « 42e rue fait son show coûte que coûte ! »

Lundi 14 décembre, en pleine crise sanitaire, Laurent Valière soutenait plus que jamais la comédie musicale et invitait les acteurs du théâtre musical en France à se produire au studio 104 de Radio France. 2h30 de soirée exceptionnelle avec une création signée Agnès Jaoui et Alexis Pivot (commande France Musique/SACD), dix avant-premières et d’autres surprises. Profitez de la soirée dans son intégralité.

Appelez-nous !

Choisissez un titre de comédie musicale que vous souhaitez entendre lors d’une prochaine émission et dites-nous en moins d’une minute comment vous allez et ce que ce titre représente pour vous. N’hésitez pas à sortir des sentiers battus et à nous préciser la version que vous souhaitez entendre. Laurent Valière diffusera prochainement vos messages dans 42e rue. Vous pouvez nous laisser un message :

Sur notre répondeur au 01 56 40 68 10

Envoyez-nous un fichier vocal 42erue@radiofrance.com

Suivez-nos sur les réseaux sociaux

Nous sommes sur Twitter, avec le hashtag #42erue, Facebook et Instagram !

La programmation musicale

On The Town (1998)

Musique : Leonard Bernstein - Paroles : Betty Comden et Adolphe Green

Michael Kermoyan, Adolphe Green, John Reardon, Cris Alexander : Opening : New York New York

On The Town Orchestra

Album : On the Town (Studio Cast Recording 1960)

West Side Story (1957)

Musique : Leonard Bernstein - Paroles : Stephen Sondheim

Alexandra Silber, Jessica Vosk, Cheyenne Jackson, Kelly Markgraf, Kevin Vortmann, Orchestre Symphonique de San Fransisco : Tonight (Acte I)

Album : On the Town (Studio Cast Recording 1960) / SFS MEDIA

Annie Get Your Gun (1946)

Musique et paroles : Irving Berlin

Kim Criswell, Ambrosian Opera Chorus, London Sinfonietta : I Got The Sun In The Morning

Album : Annie Get Your Gun / EMI

Carousel (1945)

Musique : Richard Rodgers, paroles : Oscar Hammerstein II

Royal Philharmonic Orchestra : The Carousel Waltz

Album Carousel : MCA CLASSIC

The Sound of Music (1959)

Musique : Richard Rodgers, paroles : Oscar Hammerstein II

Renée Flemming, BBC Concert Orchestra : The Sound of Music

Album : Renée Flemming : Broadway / DECCA

Merrily We Roll Along (1981)

Musique et paroles : Stephen Sondheim

Liza Minnelli, American Theatre Orchestra : Merrily We Roll Along : Old Friends

Album : Merrily We Roll Along / MASTERWORKS BROADWAY

State Fair (1996)

Musique : Richard Rodgers, paroles : Oscar Hammerstein II

Audra Mac Donald, Orchestre Philharmonique de New York : It Might as Well be Spring

Album : Audra Mac Donald : Sing Happy / UNIVERSAL

Brigadoon (1949)

Musique : Frederick Loewe, paroles : Alan Jay Lerner

Patrick Wilson, Kelli O Hara : The Heater on the Hill

Album : Brigadoon / GHOSTLIGHT RECORDS

Olivier! (1960)

Musique et paroles : Lionel Bart

Orchestre Philharmonique de Radio France, maîtrise de Radio France, chœur de Radio France : Food Glorious Food

Anything Goes (1934)

Musique et paroles : Cole Porter, arrangements : Victor Cuno, orchestration : Thierry Boulanger

Orchestre de 42e rue : Anything Goes

Extrait de "42e rue fait son show coûte que coûte !"