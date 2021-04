Broadway : en attendant le lever de rideau (2/3) : Des musiciens et compositeurs à l’arrêt... ou pas.

Depuis plus d’un an, les théâtres de Broadway sont fermés et les musiciens à l’arrêt. Nous sommes allés à leur rencontre.

ModifierNew York. Ici à Central Park, les musiciens sont toujours là, en particulier le dimanche après-midi, et puis depuis deux jours, les salles peuvent pour la première fois rouvrir, pour des concerts payants, mais avec des jauges drastiques : seulement 33 % de public, et pas plus de 100 personnes. Mais c’est déjà un mieux pour cette ville où les musiciens ont été durant un an à l’arrêt. Pour la première fois de son histoire, les théâtres de Broadway sont à l’arrêt depuis une année. Je vous propose de continuer à humer ensemble le macadam de la ville qui ne dort jamais, place cette semaine aux musiciens, compositeurs, directeurs musicaux.

À ÉCOUTER 42e rue du 04 avril 2021 : les interviews en V.O

Invités :

Zohar Schondorf, corniste dans « West Side Story » au Broadway Theater, un musicien free-lance. Il avait aussi exercé son art dans « Un violon sur le toit » et d’autres productions de Broadway, il est aussi premier corniste de l’American Symphony Orchestra, de l’American Ballet Theatre et fait partie de quintettes à vent.

Le percussionniste Bill Hayes et sa femme la comédienne Jackie Sanders.

Vidéo de Bill Hayes avec son groupe les Jazz Bandits

John Bell, directeur musical.

Bande annonce de Meet Me in Saint Louis par le Irish Repertory Theater

Lien vers la plateforme BroadwayOnDemand: https://get.broadwayondemand.com/

Melissa Errico, comédienne.

Melissa Errico interprète I haven't thought of this in quite a while de Michel Legrand / Alan et Marilyn Bergman / Arrangements : Jeremy Sams. Extrait du concert 42e rue enregistré le 02 décembre 2019.

Prochain Cabaret 42e rue : « Contraste » et « Les Itinérantes »

Dimanche 18 avril en direct du Carreau du Temple

Avec :

L’ Ensemble Contraste : Irina de Baghi (mezzo-soprano) Magali Léger (soprano) Johan Farjot (piano) Arnaud Thorette (alto)

: Irina de Baghi (mezzo-soprano) Magali Léger (soprano) Johan Farjot (piano) Arnaud Thorette (alto) Les Itinérantes formation a capella : Elodie Pont, Manon Cousin et Pauline Langlois de Swarte

Programmation musicale

West Side Story: Cool (Broadway 2009)

Musique : Leonard Bernstein / Paroles : Stephen Sondheim

Cody Green (voix)

SONY MUSIC

Fiddler on the Roof : If i were a rich man (Broadway 2015)

Musique : Jerry Bock / Paroles : Sheldon Harnick

Danny Burstein (voix)

BROADWAY RECORDS

How to succeed in business without really trying (Broadway 1995)

Paroles et musique : Frank Loesser

Matthew Broderick (voix)

RCA VICTOR

Be more chill : Michael in the bathroom (OBC)

Paroles et musique : Joe Iconis

George Salazar (voix)

GHOSTLIGHT RECORDS

Meet me in Saint Louis : The trolley son Musique : Hugh Martin / Paroles : Ralph Blane

Shereen Ahmed (voix)

Production de l'Irish Repertory Theatre

Cabin in the Sky : Happiness is a thing called Joe

Musique : Vernon Duke / Paroles : John La Touche

Melissa Errico (voix) Lara Downes (piano)

Enregistrement privé

Love Life : Mr Right

Musique : Kurt Weill / Paroles : Alan Jay Lerner

Judy Kaye (voix)

Enregistrement privé