Broadway, en attendant le lever de rideau : Des comédiens et danseurs à l’arrêt (1/3)

Pour la première fois de son histoire, Broadway et ses théâtres sont fermés depuis un an. Comment font les artistes, les techniciens, les producteurs, les musiciens et les metteurs en scène. Laurent Valière est à New York et rencontre ceux qui sont à l’arrêt depuis un an.

Vendredi 12 mars Time Square reprenait soudain vie. Une vingtaine d’artistes chantaient et dansaient au milieu de cette place hyper touristique qui depuis un an est quand même bien vide. Volatilisés les 14 millions de spectateurs de théâtre annuels. J’ai voulu retourner à New York après un an de fermeture des théâtres une chose inouïe jamais arrivée dans l’histoire de Broadway. Alors bien sûr tout cela est dérisoire à l’aune des 500 000 décès que dénombrent les Etats-Unis depuis le début de l’épidémie. Mais ce sont 60 000 personnes du domaine de la culture à New York, artistes ouvreurs danseurs techniciens qui sont à l’arrêt sans qu’une seule représentation ne soit autorisée depuis un an dans quelque lieu que ce soit. Durant trois semaines je vous propose une balade à Broadway à New York un an après la fermeture des théâtres.

Rencontre avec :

James T Lane conçoit son premier spectacle "Triple Threat" au studio Ripley-Grier

Yesy Garcia, remplaçante du personnage de Anita, dans la nouvelle production de "West Side Story", mise en scène par Ivo Van Hove

Tony Yazbek, qui répétait le rôle de Cary Grant dans "Flying Over Broadway" lorsque les théâtres ont fermé

Christina Bianco, qui était l’héroïne de "Funny Girl" au Théâtre Marigny à Paris.

C’était vendredi 12 mars, la commémoration de un an de fermeture de théâtre à Broadway :

"On Broadway", chanté et dansé sur Times Square qui revit soudain après un an de fermeture des théâtres pour un événement commémorant la date de fermeture.

Katharine Wildish propose des cours de danse le dimanche en plein air devant la patinoire de Central Park.

